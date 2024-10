video suggerito

Accoltellato da un compagno di classe per aver difeso l’amica: 16enne arrestato per tentato omicidio Il 16enne che lo scorso mercoledì ha accoltellato un compagno di classe a Ferentino è stato arrestato per tentato omicidio. Il giudice ha disposto la permanenza in casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

È accusato di tentato omicidio il giovane di sedici anni che due giorni fa ha accoltellato un compagno di classe davanti una scuola di Ferentino, in provincia di Frosinone. Per lo studente, che inizialmente era stato accusato di lesioni personali aggravate, è stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa. Si tratta di una misura diversa dagli arresti domiciliari, dato che comunque potrà andare a scuola e praticare sport. Il pubblico ministero aveva chiesto il carcere.

Secondo quanto trapelato, era da tempo che il 16enne autore dell'aggressione terrorizzava i compagni di classe con atteggiamenti da bullo. Più di una volta avrebbe mostrato il coltello, che a quanto pare non era la prima volta che portava a scuola. Mercoledì, l'aggressione al compagno di classe: sembra che quest'ultimo abbia preso le difese di una ragazza, molestata dal 16enne, e che per questo sia nata una colluttazione. Mentre erano a terra, il 16enne ha tirato fuori il coltello e ha colpito il coetaneo, rimasto in terra gravemente ferito. Subito dopo, l'aggressore è fuggito, lasciando il coltello in terra.

Il 16enne ferito è stato subito soccorso: inizialmente trasferito allo Spaziani di Frosinone, data la gravità delle condizioni è stato elitrasportato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Il ragazzo che l0 ha accoltellato gli ha perforato un polmone. È ancora ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni sono molto migliorate.