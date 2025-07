video suggerito

Massacrato da parcheggiatori abusivi per aver difeso una famiglia: "Non ricordo nulla, è stato terribile" Ha un trauma cranico e verrà sottoposto a un intervento chirurgico un 45enne senzatetto vittima di un pestaggio da parte di due parcheggiatori abusivi. "Non ricordo nulla, è stato terribile".

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

"Non ricordo più nulla, sono caduto a terra e poi solo buio. È stato terribile. A parlare è il quarantacinquenne senzatetto massacrato da parcheggiatori abusivi in zona Esquilino sabato 22 giugno scorso. È finito al Policlinico Umberto I gravemente ferito, dopo essere intervenuto per aiutare una famiglia che non voleva pagarli.

"Li ho sentiti alzare la voce contro quei turisti che non volevano pagare il parcheggio agli abusivi. Sono intervenuto e in pochi secondi uno di loro mi ha aggredito colpendomi con la borraccia" ha raccontato ai poliziotti i pochi attimi che ricorda di quanto successo, come riporta Il Messaggero.

La vittima è una persona molto conosciuta nel quartiere. Ha un trauma cranico, e verrà sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Un cinquantenne è stato arrestato per tentato omicidio e portato nel carcere di Regina Coeli, mentre si cerca ancora il complice.

La dinamica dell'aggressione

Secondo quanto ricostruito finora in sede d'indagine dagli agenti della Polizia di Stato che lavorano coordinati dalla Procura erano circa le ore 17 quando dei parcheggiatori abusivi si sono avvicinati ad una coppia di turisti per chiedere soldi. Al loro rifiuto è nata una lite, il quarantacinquenne se ne è accorto ed è intervenuto.

I malviventi lo hanno aggredito, colpendolo ripetutamente con una borraccia e lasciandolo in una pozza di sangue. Nel frattempo i turisti spaventati si sono allontanati, mentre a chiamare i soccorsi è stato un passante, che ha segnalato l'aggresisone. Sul posto sono arrivati i poliziotti del Commissariato Esquilino e il personale sanitario in ambulanza.

Le testimonianze e il pestaggio ripreso dalle telecamere

I paramedici hanno preso in carico il ferito e lo hanno trasportato in ospedale, per le cure del caso. Gli agenti hanno dato il via alle indagini, alla ricerca dei due responsabili dell'aggressione e sono riusciti a ricostruirne la dinamica esatta. Sono risaliti per il momento all'identità di un 50enne, che è stato trovato in via Daniele Manin, arrestato per tentato omicidio e portato in carcere. Sono ancora in corso le ricerche del complice. D'aiuto alle indagini si sono rivelate alcune testimonianze e le immagini immortalate dalle telecamere di sorveglianza di zona. Nei video compaiono alcuni momenti del pestaggio e gli autori in fuga.