video suggerito

È grave il 16enne accoltellato da un compagno di scuola: “Aggredito per aver difeso delle ragazze” Secondo alcune testimoni, il 16enne accoltellato sarebbe stato aggredito dal compagno di scuola per aver difeso delle ragazze. Sul caso indagano i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

È ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Gemelli di Roma il 16enne accoltellato oggi da un coetaneo davanti un liceo di Ferentino, in provincia di Frosinone. Il ragazzo, secondo le prime informazioni, ha riportato la perforazione di un polmone: una situazione molto delicata, che i medici stanno valutando molto attentamente. L'aggressore, anche lui un 16enne, è stato fermato dai carabinieri e portato in caserma. Sul posto è stato trovato il coltello, sequestrato dai militari, e sul quale ora sono in corso degli accertamenti. Anche lui è stato portato in ospedale, allo Spaziani di Frosinone: durante la colluttazione con l'altro ragazzo si è fatto male a una spalla. Al momento, nei suoi confronti, non è stata applicata nessuna misura: il magistrato è in attesa di sapere come sta la vittima, in modo da decidere nel modo più opportuno.

Le indagini dei carabinieri proseguono per capire il motivo che ha scatenato la lite. In un primo momento non sembrava che il ragazzo avesse un coltello. C'era stato un alterco tra i due, poi trasformato in una zuffa, durante la quale il 16enne ha accoltellato l'altro mentre erano a terra. Secondo alcune ragazze presenti, il 16enne è stato accoltellato per averle difese dall'aggressore, un giovane che già nei giorni passati sembra abbia creato alcuni problemi all'interno dell'istituto. Sempre le giovani, nei giorni passati, avrebbero raccontato a un professore di essere state minacciate con un coltello dal 16enne. Dichiarazioni che ovviamente ora sono al vaglio degli investigatori, che le stanno verificando per capire bene la dinamica della vicenda.