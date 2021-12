Rischio chiusura per 18 Carrefour a Roma, centinaia gli esuberi. I lavoratori: “Vogliamo garanzie” La protesta è scoppiata la scorsa settimana, centinaia i posti di lavoro a rischio. Sono 18 su 30 i supermercati Carrefour che rischiano di chiudere a Roma.

A cura di Natascia Grbic

Carrefour, il colosso francese dei supermercati, sta attraversando una forte crisi economica e ha deciso di chiudere diverse sedi sul territorio nazionale. Sono 106 i negozi, 82 Express e 24 Market, che chiuderanno in tutta Italia. Diciotto si trovano nella capitale. La scorsa settimana un gruppo di lavoratori ha protestato contro la dismissione degli esercizi commerciali, che dovrebbero essere ceduti dalla multinazionale a piccoli imprenditori. Non solo: si temono gli esuberi, che potrebbero portare alla perdita del lavoro di una parte dei dipendenti Carrefour. L'azienda ha finora ribadito che l'esodo sarà solo su base volontaria: ma si tratta di una situazione incerta, che non mette tranquillità e sicurezza ai lavoratori, che chiedono maggiori garanzie.

Il sindacato: "Chiediamo garanzie per i lavoratori"

Insieme ai lavoratori Carrefour, anche i sindacati, che chiedono maggiori tutele e garanzie. "No al franchising indiscriminato", è la richiesta più forte dei dipendenti della multinazionale francese. "Chiediamo garanzie per i lavoratori, che non possono essere sempre vittime di situazioni precarie e ingiuste – spiega in una nota la Filcams Cgil – Sono troppe le segnalazioni che riceviamo dai lavoratori, riguardanti atteggiamenti antisindacali, licenziamenti illegittimi, e stress da lavoro correlato che ha spinto alcuni lavoratori a lasciare la propria occupazione pur di mantenere la propria dignità e gestire la propria vita privata". I supermercati Carrefour a rischio sono quelli di piazzale degli Eroi, Parioli, Boccea, Colombo, Vigna Murata, Garbatella, XXI Aprile, Prati Fiscali, Spinaceto, Tivoli e Guidonia.