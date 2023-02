Rischia di soffocare, bimbo di 10 anni viene trasportato in elisoccorso al Bambino Gesù Il bimbo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù di Roma a bordo di un’eliambulanza quando che, subito dopo pranzo, ha iniziato a soffocare.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Stava mangiando del cibo quando, all'improvviso, si è sentito male: dopo aver inghiottito un boccone, un bambino di appena 10 anni stava rischiando di soffocare. È successo nel corso del primo pomeriggio di ieri, nella giornata di ieri, martedì 7 febbraio 2023, in via delle Regioni, ad Aprilia, a pochi passi dal Parco Comunale e dalla via Nettunense che dalla cittadina in provincia di Latina porta fino al litorale e ad Anzio.

Preoccupati i genitori del bimbo hanno immediatamente allertato i soccorsi per salvare il piccolo che si trovava in condizioni critiche. Una volta giunti sul posto, gli operatori del personale sanitario del 118 si sono immediatamente adoperati per cercare di capire cosa stesse accadendo al bambino. In breve tempo hanno compreso che si trattava di un'ostruzione delle vie aeree, avvenuta mentre stava mangiando.

Il trasferimento al Bambino Gesù di Roma

Eseguita la veloce diagnosi, il personale medico ha iniziato subito a prestare le prime cure per fare in modo che la situazione non peggiorasse e che il piccolo si riprendesse il più presto possibile. Dopo aver compiuto tutte le manovre necessarie ed essere riusciti a stabilizzare il bambino, è stato richiesto l'intervento in eliambulanza. In breve tempo da Latina è partito l'elisoccoroso Pegaso 44 che ha accolto il bambino e si è rialzato in volo, diretto verso Roma: il piccolo, una volta tornato a terra, è stato immediatamente trasferito all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma dove è stato sottoposto ad ulteriori e più approfonditi esami per scoprire le cause che hanno causato il principio di soffocamento che lo ha colpito.