Rinvenuti resti umani durante i lavori alle tubature di un condominio: trovate ossa e un teschio I resti umani sono stati rinvenuti questa mattina, durante i lavori di un condominio in via Isonzo: sul posto la polizia e la scientifica.

Stavano effettuando alcuni lavori alle tubature di un condominio in via Isonzo, fra la via Pinciana e Porta Pia, nel cuore del quartiere Salario, quando, nel corso dell'intervento, hanno scoperto dei resti umani. Proprio durante i lavori, eseguiti nella mattina di oggi, martedì 7 marzo 2023, gli operai che stavano lavorando alle tubature hanno rinvenuto, a circa due o tre metri sotto terra, un teschio e alcune ossa.

L'intervento delle forze dell'ordine

Non appena si sono accorti del macabro ritrovamento, gli operai che stavano lavorando alle tubature del condominio hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine. La segnalazione è arrivata al commissariato nella tarda mattinata, fra le ore 11 e le ore 12. Sul posto sono arrivati in breve tempo gli agenti della polizia del vicino commissariato Salario per effettuare i primi rilievi. Oltre a loro, in breve tempo, sono arrivati sul luogo del ritrovamento anche i colleghi della scientifica. Sono loro che adesso dovranno analizzare le ossa rinvenute per cercare di stabilire a quando risalgano e da quanto tempo si trovassero lì ad appena così pochi metri dalla superficie.