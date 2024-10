video suggerito

Rintracciato e denunciato il "maniaco del treno": si masturbava davanti alle ragazze sole Dalla scorsa settimana sono numerose le ragazze che hanno segnalato la presenza di un molestatore sul treno regionale che collega Roma e Fiumicino. La PolFer lo ha rintracciato e denunciato.

A cura di Beatrice Tominic

La foto del molestatore condivisa sui social network, da Welcome to Favelas.

"Pov: sei una ragazza sul treno". E il video sui social di un uomo che si masturba davanti alla giovane. Una ventina di secondi che sono stati condivisi sui social mostrando il punto di vista (point of view o, abbreviato, "pov") di una giovane ragazza che viaggia da sola sul treno. "Nella seconda clip mi ero spostata – sottolinea la ragazza – E ha cambiato posto anche lui, oltre ad essere sceso alla mia stessa fermata".

Pochi giorni prima, lo stesso uomo aveva mostrato le parti intime ad una passeggera che aveva di fronte. Ed è stato ripreso con un telefonino anche stavolta. Così nei suoi confronti, quella che all'inizio doveva essere una segnalazione di rischio in treno è diventata una vera e propria caccia all'uomo. Una situazione pericolosa a cui ha provato a mettere fine la Polizia Ferroviaria, rintracciando l'uomo e denunciandolo (a piede libero).

La denuncia nei confronti del molestatore del treno

Le prime segnalazioni online risalgono alla settimana scorsa, quando una ragazza inoltra la propria testimonianza a Welcome to Favelas, che la ricondivide con la community sui canali social. Il modus operandi dell'uomo è sempre lo stesso: cerca nel vagone una ragazza sola e si mette davanti a lei, inizia a toccarsi e, come avvenuto ad una ragazza, le mostra le parti intime. Se provano a cambiare posto, prova a seguirle.

Le segnalazioni sono arrivate dalle viaggiatrici di treni regionali, soprattutto nella tratta Roma- Fiumicino. È qui che gli agenti sono riusciti a trovarlo e a denunciarlo.

Dopo giorni di ricerche, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Fiumicino sono riusciti a rintracciarlo, dopo che il viso è finito sui social network. Una volta individuato è stato denunciato a piede libero per molestie e atti osceni in luogo pubblico, come si legge su la Repubblica.

"Siamo riusciti a risalire alla sua identità analizzando le fonti aperte, le registrazioni degli impianti di videosorveglianza e le banche dati – hanno spiegato dalla PolFer – Così il 15 ottobre sono state attivare le indagini mirate e l'uomo è stato individuato a bordo di un treno diretto a Roma Termini, dove è poi stato intercettato dagli operatori del reparto stazione di Roma Termini", spiegano dalla Polfer.