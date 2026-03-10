Rintraccia l’ex nella casa rifugio per vittime di violenza e l’accoltella all’addome: arrestato

Un uomo di 43 anni di Ceccano, Antonio De Santis, è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver rintracciato l’ex compagna in una casa rifugio ad Ascoli Piceno e averla accoltellata. La donna è stata salvata da un delicato intervento chirurgico, mentre l’uomo è stato individuato e arrestato grazie alle telecamere di sorveglianza.

Un uomo di 43 anni residente a Ceccano, in provincia di Frosinone, è stato arrestato dagli agenti dalla Squadra Mobile di Ascoli Piceno in collaborazione con i colleghi di Frosinone con l'accusa di tentato omicidio. Antonio De Santis, questo il nome dell'uomo arrestato, ha cercato di uccidere l'ex compagna, che lo aveva lasciato proprio le violenze nei suoi confronti. Lui, non si sa ancora come, è riuscito a rintracciarla nella casa rifugio per donne vittime di violenza nelle Marche, dove aveva trovato accoglienza, e l'ha accoltellata. Fortunatamente la donna non è morta, ma si è reso necessario il ricovero in ospedale e una delicata operazione chirurgica per le gravi ferite riportate.

Una tragedia sfiorata quanto avvenuto ad Ascoli Piceno, con la donna che ha rischiato di perdere la vita a causa della brutale aggressione dell'ex. I due, secondo quanto raccontato dalla stessa ai poliziotti, avevano avuto una relazione, terminata poi proprio a causa del comportamento tossico e violento dell'uomo. Come spesso accade in queste situazioni, lei più volte aveva provato ad allontanarsi, fino alla volta definitiva, in cui lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia. Dopo essere andata via di casa, aveva trovato rifugio in un centro d’accoglienza per donne nelle Marche, dove finalmente poteva tornare a respirare, lontana dal suo maltrattante. L’uomo, però, non volendo accettare la sua decisione, aveva iniziato a cercarla fino a riuscire a trovarla. A quel punto si era recato nella casa rifugio, tentando di costringerla ad andare via e a tornare con lui. Una cosa che la donna, però, non ha voluto in alcun modo fare.

De Santis è andato su tutte le furie. Prima l'ha aggredita a pugni poi, una volta caduta a terra, l'ha accoltellata all'addome. Poi è fuggito. La donna è stata portata in ospedale in condizioni gravissime, ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico che le ha salvato la vita. Lui è stato rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza, che lo hanno immortalato senza ombra di dubbio. Ed è stato quindi arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato.