Rilancio lungomare, ciclabile e lotta alla povertà: 100 milioni per Ostia, il mare di Roma Zingaretti e Gualtieri hanno presentato un piano di rilancio per il litorale romano. Si tratta di 100 milioni di euro di fondi europei che verranno destinati alla riqualificazione del ‘mare di Roma’.

A cura di Enrico Tata

"Sarà un incentivo per un quadrante fondamentale della Capitale, quello di Ostia che rappresenta molto di più di un'area di Roma: è l'affaccio al mare della capitale del Paese", ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che oggi insieme al sindaco Gualtieri ha presentato un piano di rilancio per il litorale romano. Si tratta di 100 milioni di euro di fondi europei che verranno destinati alla riqualificazione del ‘mare di Roma‘.

Di questi fondi, 50 milioni serviranno al rilancio del lungomare: 40 milioni saranno dedicati alle infrastrutture, alle aree pubbliche, alle aree verdi e alla mobilità sostenibile. Gli altri 10 milioni saranno destinati a interventi di inclusione, formazione, sostegno all'occupazione e lotta alla povertà. Altri 25 milioni di euro saranno spesi per contrastare l'erosione della costa. Ancora, 10 milioni verranno investiti per una pista ciclabile che partirà dal Colosseo e arriverà al mare: saranno 26 chilometri e passerà per il Circo Massimo e viale Aventino, Porta San Paolo e poi la Piramide Cestia, via Ostiense e viale Marconi, fino a raggiungere la Cristoforo Colombo fino ad Ostia. Questo progetto fa parte della Ciclomare, una ciclovia con cui si vuole collegare il litorale del Lazio, da Montalto di Castro a Minturno. "Sarà unica nel mondo: la possibilità di raggiungere in biciletta qualsiasi punto della costa della nostra Regione", ha spiegato Zinaretti.

I restanti 15 milioni saranno dedicati all'università e nello specifico alla ristrutturazione dell'ex hotel Enalc, oggi Nuovo Polo Universitario. Accoglierà 90 camere destinate agli studenti. "Finalmente si realizza un sogno perché tutti consideriamo quello di Ostia il nostro mare. Roma finalmente in maniera precisa e compiuta salva 18 chilometri di costa, di mare molto pulito e di verde meraviglioso. Ci siamo sentiti in anni e decenni passati un po' trascurati,ma chi ama profondamente quel territorio non può che dire grazie. Stiamo parlando di una vera e propria rivoluzione per un territorio meraviglioso che ha tutto per dare ancora di più", ha commentato il presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi.

"Davvero un grande impegno, una grande collaborazione tra Regione, Roma Capitale e municipio per rilanciare Ostia il suo mare e mettere al centro questa straordinaria risorsa della nostra visione del futuro", ha dichiarato il sindaco di Roma Gualtieri.