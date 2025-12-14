Rider passa con il rosso al semaforo e viene travolto da una Smart: fuggito il conducente dell’auto

Un rider è stato travolto da una Smart in viale Eritrea a Roma, nel quartiere Africano. L'uomo, che ha riportato ferite e contusioni anche alla testa, non è fortunatamente in pericolo di vita. Il conducente della Smart invece, a quanto si apprende, non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito. Per il momento non è stato ancora identificato, anche se pare improbabile non possa succedere dato che la scena è stata ripresa in un video.

Le immagini del terribile incidente, infatti, sono state riprese dalla dash cam di un veicolo che precedeva il rider, che stava viaggiando su una bicicletta elettrica. Il 35enne, come si vede in modo inequivocabile dalle immagini, è passato con il rosso senza guardare. In quel momento una Smart proveniva da una traversa: chi si trovava alla guida dell'auto non è riuscito a frenare in tempo, prendendo in pieno il rider e scaraventandolo a diversi metri di distanza. Il 35enne, che nell'impatto ha perso il caschetto, è caduto a terra. Soccorso dai passanti e da un agente della Polizia Locale, è stato subito portato al Policlinico Umberto I, dove è stato preso in carico dai medici e tenuto sotto osservazione, soprattutto per controllare l'entità del trauma cranico riportato nel sinistro. Non è in pericolo di vita, anche se le ferite riportate a causa dell'impatto e della caduta ci metteranno diverso tempo per guarire.

Sull'incidente indagano gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Il conducente della Smart, come detto, non è stato ancora identificato perché fuggito subito dopo aver travolto il rider. Rischia una denuncia per omissione di soccorso.