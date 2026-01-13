Rider aggredito a Termini per un’ordine da 4 euro: “Ho pensato di morire, ma tornerò a fare consegne”
Era diretto verso il quartiere Prati per consegnare degli spaghetti ai frutti di mare, quando gli hanno rubato la bicicletta che usa per lavorare. Così è iniziata la disgraziata serata di sabato 10 gennaio per Manzoor Ahmad, 35 anni, aggredito con calci, pugni e spray al peperoncino nei pressi della stazione Termini di Roma, dove si era diretto per recuperare il suo mezzo.
A Termini per cercare la bicicletta rubata
"Sono stato massacrato di botte per una consegna da quattro euro", racconta Ahmad in un'intervista a Repubblica. Era in corso Vittorio Emanuele II per ritirare due porzioni di spaghetti da consegnare in Prati per conto di Glovo, quando, mentre si trovava dentro il locale, gli è stata rubata la bici elettrica. Il mezzo, però, è dotato di gps, Ahmad si è quindi messo alla ricerca arrivando fino a Termini a piedi.
Ha trovato i ladri in sella alla bicicletta su via Giolitti, all'altezza dei binari del tram che porta verso Centocelle. Li ha inseguiti e, nel caos, quello che sedeva dietro è caduto. Ahmad racconta di averlo raggiunto per parlarci ma di essere stato subito minacciato. Dopodiché sono arrivati i rinforzi del ladro, almeno in quindici, che hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni. Gli hanno spruzzato contro lo spray al peperoncino e gli è anche arrivata una bottigliata. "Ho pensato di morire", racconta. Dopo averlo aggredito gli hanno anche rubato il cellulare e cento euro in contanti necessari a dare il resto ai clienti.
Il ladro rintracciato su viale Palmiro Togliatti
Adem Raouafi e Marwen Abid, 22 e 18 anni, sono i due arrestati accusati di fare parte del gruppo che ha pestato e rapinato Manzoor Ahmad. Un branco senza controllo davanti a cui i pochi testimoni presenti, altri due rider, non hanno potuto fare niente. Il 35enne è riuscito a rialzarsi e ad avvicinare una volante della polizia per chiedere aiuto. Gli agenti lo hanno fatto salire a bordo e hanno cominciato a seguire il segnale gps della bicicletta dal valore di 1600 euro. Il ladro era su viale Palmiro Togliatti quando è stato rintracciato e arrestato. Dopodiché Ahmad è andato in ospedale, dove gli hanno refertato 15 giorni di prognosi.
"Tornerò a fare consegne per pagarmi gli studi"
Nonostante questa dolorosa esperienza, tornerà a lavorare come rider. Già una volta, a Centocelle, gli avevano rubato la bici ma l'aveva recuperata senza conseguenze. Manzoor Ahmad è arrivato nella Capitale dal Pakistan nel 2021 ed è iscritto all'Università di Tor Vergata, dove frequenta la facoltà di Turismo. Il lavoro gli serve per pagarsi gli studi e continuerà a fare le consegne, ma, dice, da Termini non passerà più.