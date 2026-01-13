Rider aggredito a Termini per un’ordine da 4 euro: “Ho pensato di morire, ma tornerò a fare consegne”

Parla il rider aggredito e rapinato a Termini: “Erano in 15 e mi hanno colpito con calci, pugni e spray al peperoncino. Tornerò a lavorare per pagarmi gli studi”.

Immagine di repertorio

Era diretto verso il quartiere Prati per consegnare degli spaghetti ai frutti di mare, quando gli hanno rubato la bicicletta che usa per lavorare. Così è iniziata la disgraziata serata di sabato 10 gennaio per Manzoor Ahmad, 35 anni, aggredito con calci, pugni e spray al peperoncino nei pressi della stazione Termini di Roma, dove si era diretto per recuperare il suo mezzo.

A Termini per cercare la bicicletta rubata

"Sono stato massacrato di botte per una consegna da quattro euro", racconta Ahmad in un'intervista a Repubblica. Era in corso Vittorio Emanuele II per ritirare due porzioni di spaghetti da consegnare in Prati per conto di Glovo, quando, mentre si trovava dentro il locale, gli è stata rubata la bici elettrica. Il mezzo, però, è dotato di gps, Ahmad si è quindi messo alla ricerca arrivando fino a Termini a piedi.

Ha trovato i ladri in sella alla bicicletta su via Giolitti, all'altezza dei binari del tram che porta verso Centocelle. Li ha inseguiti e, nel caos, quello che sedeva dietro è caduto. Ahmad racconta di averlo raggiunto per parlarci ma di essere stato subito minacciato. Dopodiché sono arrivati i rinforzi del ladro, almeno in quindici, che hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni. Gli hanno spruzzato contro lo spray al peperoncino e gli è anche arrivata una bottigliata. "Ho pensato di morire", racconta. Dopo averlo aggredito gli hanno anche rubato il cellulare e cento euro in contanti necessari a dare il resto ai clienti.

Il ladro rintracciato su viale Palmiro Togliatti

Adem Raouafi e Marwen Abid, 22 e 18 anni, sono i due arrestati accusati di fare parte del gruppo che ha pestato e rapinato Manzoor Ahmad. Un branco senza controllo davanti a cui i pochi testimoni presenti, altri due rider, non hanno potuto fare niente. Il 35enne è riuscito a rialzarsi e ad avvicinare una volante della polizia per chiedere aiuto. Gli agenti lo hanno fatto salire a bordo e hanno cominciato a seguire il segnale gps della bicicletta dal valore di 1600 euro. Il ladro era su viale Palmiro Togliatti quando è stato rintracciato e arrestato. Dopodiché Ahmad è andato in ospedale, dove gli hanno refertato 15 giorni di prognosi.

"Tornerò a fare consegne per pagarmi gli studi"

Nonostante questa dolorosa esperienza, tornerà a lavorare come rider. Già una volta, a Centocelle, gli avevano rubato la bici ma l'aveva recuperata senza conseguenze. Manzoor Ahmad è arrivato nella Capitale dal Pakistan nel 2021 ed è iscritto all'Università di Tor Vergata, dove frequenta la facoltà di Turismo. Il lavoro gli serve per pagarsi gli studi e continuerà a fare le consegne, ma, dice, da Termini non passerà più.