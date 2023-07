Ricoverata in ospedale, Alessia Puglielli muore a 40 anni al Gemelli di Roma: aperta un’inchiesta Alessia Puglielli ha perso la vita a 40 anni al policlinico Gemelli, dove era stata ricoverata per un malore: è successo sabato scorso: la Procura di Roma ha aperto un’inchiesta.

A cura di Beatrice Tominic

Alessia Puglielli.

Originaria di Sulmona, in Abruzzo, Alessia Puglielli ha perso la vita sabato scorso al policlinico Gemelli. La donna, una quarantenne, dalla provincia de L'Aquila, è morta nell'ospedale romano dove era stata trasferita d'urgenza nei giorni precedenti.

Secondo le prime informazioni raccolte, la donna avrebbe accusa un malore improvviso qualche giorno prima del decesso ed era stata ricoverata al Gemelli. Una volta in ospedale, per due volte avrebbe avuto un arresto cardiaco. Fino a quando il suo cuore ha smesso di battere per sempre. Per fare chiarezza su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta.

Muore al Policlinico Gemelli: aperta un'inchiesta

Dopo la sua morte, la Procura di Roma ha disposto l'apertura di un'inchiesta e nelle prossime ore il magistrato deciderà per l'autopsia: la salma resta a disposizione della magistratura per eventuali accertamenti. Nel frattempo, per cercare di ricostruito quanto avvenuto, è stata acquisita la cartella clinica con tutti i documenti sanitari.

Addio ad Alessia Puglielli: la 40enne morta al Gemelli

Originaria di Sulmona, dopo essersi trasferita a Montesilvano, in provincia di Pescara, ad un'ottantina di chilometri da casa sua, Alessia Puglielli si è trasferita a Roma con il fidanzato. È nella capitale che, dopo un malore, è stata ricoverata al policlinico Gemelli, dove ha perso la vita. Alessia era appassionata di palestra e fitness e lavorava come personal trainer in alcuni centri sportivi: erano in molti, fra appassionati e sportivi a conoscerla. "Io l'avevo conosciuta tramite questo gruppo Facebook, mi ha allenato per diversi mesi", scrive sui social una delle sue clienti, ricordandola.