Ricette gonfiate ai pazienti per ricevere rimborsi spesa più alti: nei guai un medico di Roma Secondo l’accusa, il medico avrebbe prescritto farmaci in favore di ignari suoi pazienti con l’obiettivo di ottenere un rimborso totale delle spese per oltre 25mila euro.

A cura di Enrico Tata

Prescrizioni gonfiate per pazienti all'oscuro di tutto, con l'obiettivo di ricevere rimborsi spese più alti dal Servizio Sanitario Regionale. Un medico di Roma avrebbe falsificato le ricette in modo da avere circa 25mila euro in più di quanto dovuto e per questo è stato denunciato per truffa aggravata ai danni della Regione Lazio. Nei guai sono finiti il sanitario romano, sospeso dall'attività per dodici mesi, e anche un informatore farmaceutico. A condurre le indagini sono stati i Nas dei carabinieri di Roma in collaborazione con i funzionari del Servizio Farmaceutico della Asl Roma1 e al termine degli accertamenti i pm hanno iscritto 18 persone sul registro degli indagati.

Il medico avrebbe prescritto il Diflucan e il Famciclovir

Secondo l'accusa, il medico avrebbe prescritto farmaci in favore di ignari suoi pazienti con l'obiettivo di ottenere un rimborso totale delle spese per oltre 25mila euro. I farmaci in questione sono il Fluconazolo, un antimicotico commercializzato, tra gli altri, da Pfizer con il nome di Diflucan, e il Famciclovir, un farmaco antivirale utilizzato per il trattamento dell'herpes zoster. Il giro d'affari di queste truffe ammontava a oltre 100mila euro. In pratica il medico emetteva ricette per questi farmaci intestate a pazienti che, in realtà, non li avevano richiesti. A loro insaputa, il medico prescriveva medicinali per poi chiedere e ottenere dalla Regione Lazio il rimborso totale. Soldi che invece intascava lui stesso. Non è stato chiarito dai carabinieri il ruolo svolto nella truffa dall'informatore farmaceutico e dagli altri 16 indagati.