Ricercato in Perù per rapina, arrestato a Roma: alloggiava in un albergo del centro Incastrato dall'alert "alloggi", è stato arrestato e trasferito nel carcere di Regina Coeli: in Perù era ricercato dal giugno scorso.

È stato incastrato dal cosiddetto alert "alloggiati", grazie al quale è scattato l'intervento degli agenti della Polizia di Stato di Roma. Così è stato arrestato un uomo di 47 anni, ricercato dalle autorità peruviane per rapina dallo scorso giugno, con un mandato di arresto internazionale. Raggiunto dai poliziotti, si trova a Regina Coeli in attesa di estradizione.

Arrestato ricercato 47enne in Perù: cosa è successo

Il mandato d'arresto internazionale a carico del quarantasettenne è stato emesso lo scorso giugno dalle autorità peruviane per aver commesso, due anni prima una rapina ai danni di un passante. Secondo quanto ricostruito, il quarantasettenne ha agito con un complice. Una volta individuato l'uomo da rapinare, si è avvicinato a lui e l'ha aggredito, afferrandolo per il collo e lo ha costretto a consegnare loro le chiavi della sua automobile, sotto minacce di morte. I due erano poi saliti a bordo, allontanandosi sfrecciando con velocità.

Dopo non troppo tempo, però, sono stati intercettati dalla polizia peruviana che, nonostante la fuga a folle velocità, è riuscita a raggiungerli. L'automobile con i due ladri a borso ha concluso la corsa contro un albero: così sono stati arrestati.

L'arresto e la fuga dal Perù

A due anni dall'arresto, il Tribunale di Lima ha condannato i due ladri alla custodia cautelare in carcere. Ma da quel momento entrambi sono rimasti latitanti. Fino a quando, qualche giorno fa, la fuga del quarantasettenne è arrivata al capolinea. Arrivato a Roma, in una struttura ricettiva in via della Scrofa, è stato intercettato dagli agenti della Polizia di Stato grazie all'alert "alloggiati". A rintracciarlo (e ad arrestarlo) sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di San Lorenzo che lo hanno colto di sorpresa mentre si trovava ancora nella stanza d'albergo. Come anticipato, ora si trova a Regina Coeli a disposizione dell’Autorità giudiziaria in attesa dell’estradizione.