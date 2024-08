video suggerito

Ricatta l’ex con dei video intimi: “Se non mi dai 50mila euro, li consegno ai tuoi” Una relazione durata quattro anni, poi le minacce e i ricatti. “Se non mi dai 50mila euro e metà proprietà del ristorante, invio i video alla tua famiglia”. Ma il ristoratore lo denuncia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Per anni ha girato video intimi di quando stavano insieme, riprendendo però soltanto il viso del suo compagno. Avevano iniziato a frequentarsi nel 2017. Poi, però, le cose sono cambiate. E nel 2021 il ventisettenne, aiutato da un ragazzo più piccolo di qualche anno, ha messo alle strette il compagno ristoratore. Ha iniziato a minacciarlo di morte e, stringendo una sciarpa intorno al collo, lo ha ricattato: "Se non mi dai 50mila euro, consegno i nostri video ai tuoi genitori".

La relazione e la sua fine

Una relazione durata almeno quattro anni in totale normalità prima che lui, ragazzo di 27 anni, calasse la maschera nei confronti del compagno, di professione ristoratore, e gli mostrasse le sue vere intenzioni. Per quattro anni aveva ripreso i loro momenti intimi, stando ben attento ad inquadrare il volto del compagno. Ma nel 2021 la situazione è cambiata e il ventisettenne ha iniziato a minacciarlo. "Se non mi dai 50mila euro mostro questi video alla tua famiglia", lo ha ricattato. E i primi 50mila euro, versati in tre anni, sono arrivati. Ma lui non si è accontentato e gli ha chiesto anche mezza proprietà del ristorante. Per questo ha fatto irruzione in casa, come riporta il Corriere della Sera, lo ha minacciato e ferito.

La sciarpa intorno al collo e le minacce

L'apice è stato raggiunto lo scorso 12 luglio quando il ventisettenne, insieme ad un amico di qualche anno più giovane, un ventitreenne, ha stretto una sciarpa intorno al collo del ristoratore minacciando di ucciderlo e di rendere pubblici i video. I due avevano fatto irruzione in casa e lo avevano immobilizzato, minacciandolo di morte. Lo hanno quasi soffocato con una sciarpa che gli ha provocato segni sul collo. Il ristoratore sembrava cedere ai ricatti, ma poi ha poi raccontato l'accaduto al suo avvocato e ha subito sporto denuncia contro il ventisettenne Mohamed R. e il ventitreenne Mohamodul L. Il primo si trova in carcere per estorsione ed è indagato per revenge porn e lesioni. Il secondo reato è contestato anche al ventitrenne.