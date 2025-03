video suggerito

Ricatta l'ex amante scambista: "Dammi i soldi o mando le tue foto nuda a tuo marito" Un uomo è finito a processo per aver minacciato una 50enne del Viterbese. Le avrebbe chiesto soldi, altrimenti avrebbe inviato sue foto intime al marito.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

"Dammi i soldi o mando le tue foto nuda a tuo marito". Sono le minacce che un uomo rivolgeva alla ex amante, una donna di cinquantacinque anni del Viterbese. Con l'uomo avrebbe condiviso una breve frequentazione. Due settimane però, che sono costate alla vittima ben due anni d'inferno, fino a quando non si è fatta coraggio e lo ha denunciato.

Minaccia la vittima d'inviare foto intime al marito

Come riporta la testata locale Tuscia Web i fatti sono iniziati due anni fa e le violenze sono andate avanti tra il 2022 e il 2023. La vittima ha raccontato davanti al giudice la sua versione dei fatti in Tribunale per la prima udienza del processo, l'uomo la ricattava: "Ha cominciato chiedendomi dei piccoli prestiti, poi si è fatto sempre più pressante. Fino a quando non mi ha detto che aveva delle mie foto in cui ero nuda, che gliele aveva mandate un uomo, e che le avrebbe inviate a mio marito. Io sapevo che non c’erano in giro foto mie nuda, ma ho cominciato ad avere paura. Temevo che mandasse foto di altre donne senza il volto e che dicesse che ero io".

La richiesta di partecipare a gruppi scambisti

L’imputato, un uomo che secondo quanto emerso in sede d'indagine, intrattiene rapporti scambisti con la propria partner, avrebbe fatto alla donna richieste insistenti, perché conosceva l'organizzatore di certi gruppi, arrivando a minaccaire di morte la vittima: "Si era messo in testa che se avesse partecipato con la moglie avrebbero guadagnato 50-50mila euro, ma il mio contatto non voleva saperne di loro".

Nella denuncia sporta ai carabinieri sarebbero allegati messaggi e vocali che l'imputato avrebbe rivolto alla donna, costretta da tempo a vivere in un clima di paura e di ansia, temendo per le ripercussioni che ciò avrebbe potuto avere sul rapporto con suo marito.