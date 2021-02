Lunedì 15 febbraio riaprono gli impianti sciistici nel Lazio e si potrà di nuovo sciare. Un'ottima notizia, dopo il via libera concesso dal comitato tecnico scientifico, che fa tirare ai gestori un sospiro di sollievo ed emoziona gli appassionati della montagna d'inverno, meta di tantissimi turisti romani e provenienti dall'hinterland. Il Lazio infatti è passato da zona arancione a zona gialla, con i relativi allentamenti delle misure volte al contenimento dei contagi, che prevedono maggiore libertà di spostamento, con la possibilità di muoversi tra Comuni, purché all'interno della propria regione d'appartenenza. Tante le prenotazioni arrivate nei giorni scorsi agli alberghi, per gli avventurieri che, dopo settimane di trepidante attesa, tornano finalmente a programmare i tanto desiderati weekend e settimane bianche. Impianti e piste aperte anche al Terminillo, dove sarà possibile accedere a partire dalle ore 9 del mattino fino alle 16.30.

Accessi contingentati, tamponi e tracciamento

Nel Reatino durante il fine settimana, come nel resto del territorio della regione e su Roma, specialmente per la giornata di sabato 13 febbraio, si attendono abbondanti nevicate. Da quanto si apprende, nonostante le chiusure imposte per l'emergenza coronavirus per evitare assembramenti e la diffusione dei contagi, le tariffe per accedere agli impianti resteranno pressoché le stesse dell'anno scorso, per incentivare le persone. Tra le misure previste per il monitoraggio degli utenti, oltre all'obbligo delle mascherine in fila anche all'aperto, qualora negli spazi non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro gli uni dagli altri, sono previsti anche accessi contingentati agli skipass, che saranno limitati nel corso della singola giornata. Per quanto riguarda invece le lezioni con i maestri di scii, i quali saranno sottoposti a tamponi periodici, verranno registrati i nominativi e i contatti telefonici delle persone che ne prenderanno parte, per il tracciamento di eventuali contagi. Molto gettonate oltre alle solite discese sugli scii o snowboard sono le ciaspolate.