Riaprirà a breve (per il momento soltanto per eventi privati) lo chalet del laghetto dell'Eur, una struttura in legno costruita negli anni '80 sulla passeggiata del Giappone. Dopo anni di abbandono e un investimento da parte di Eur Spa di oltre un milione di euro, il nuovo chalet, costruito in legno di larice, avrà una nuova vita. Lo ha annunciato il presidente di Eur Spa, Alberto Sasso: "Un altro piccolo tesoro di Eur Spa tornerà a brillare sulla riva dello splendido laghetto dell’EUR sull’incantevole passeggiata del Giappone. Dopo un complesso ed articolato cantiere che ha visto il rinnovo completo con adeguamenti in elevati standard energetici, sismici ed impiantistici dello splendido Chalet del Lago ora è in corso di personalizzazione".

Lo chalet sul laghetto dell'Eur

Si tratta, continua Sasso, di "un edificio mozzafiato splendidamente inserito nel contesto paesaggistico che saprà offrire viste uniche. Lo si percepisce già dalle foto. Costruito In legno di larice, ripercorrendo esattamente la tipologia stilistica ed armoniosa dell’edificio originale anno 80. Un importante investimento di Eur Spa per oltre un milione di euro che ha finalmente rigenerato una parte bellissima del Laghetto e che mostra tutta la nostra capacità progettuale e tecnica volta a valorizzare man mano tutto il nostro patrimonio. Auspichiamo che questi ‘tasselli’ incentivino la percezione comune di un lavoro di squadra che deve coinvolgere anche il territorio e gli altri stakeholders nel lavorare per una ‘destinazione EUR’ turistico ricettiva, culturale e congressuale, complementare alla Roma storica".

Sulla pagina Facebook ufficiale si legge: "Nuova apertura Primavera 2021! La tradizionale cucina regionale italiana, la natura, e lo spirito del saper vivere tipicamente romano".

Come detto, quest'anno lo spazio aprirà soltanto per eventi privati e aziendali e non sarà aperto al pubblico. È probabile che il prossimo anno, invece, la struttura aprirà a tutti per colazioni, pranzi e apertitivi.