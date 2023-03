Resti umani nel Parco della Marcigliana: trovate ossa e un teschio con dei vestiti Si indaga su resti umani trovati stamattina nel Parco della Marcigliana a Roma. Un teschio, alcune ossa e parte del tronco, sui quali verranno svolti accertamenti.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Macabro rinvenimento nel Parco della Marcigliana in zona Bufalotta a Roma. Alcuni resti umani sono stati ritrovati nell'area verde, l'episodio risale alla mattinata di oggi, venerdì 3 marzo, ed è avvenuto tra via Emilia Teza e via Valeria Moriconi. Non è chiaro al momento a chi possano appartenere i resti già esaminati sul posto con un primo esame visivo dal medico legale, né da quanto tempo si trovino lì. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 10, a dare l'allarme è stato un passante, che ha notato quelle che sembravano essere delle ossa ben esposte alla vista in una zona boschiva di Roma Nord. Subito ha dato l'allarme, chiamando le forze dell'ordine e segnalando il ritrovamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Distretto Fidene e della Scientifica.

Indagini tra le persone scomparse

Gli agenti arrivati sul posto hanno transennato l'area, che è stata posta sotto sequestro e svolto i rilievi necessari. Sono stati trovati anche abiti, ma la persona deceduta non aveva con sé documenti, né altri indizi che possano aiutare gli investigatori all'identificazione. Tra gli indumenti c'erano inoltre resti di parte del tronco. Le ossa sono state rimosse e verranno trasferite in obitorio, dove saranno sottoposte ad esami specifici. Gli accertamenti serviranno a datarle e a chiarire le cause del decesso, nel tentativo di risalire all'identità della persona morta. Al momento non si esclude alcuna pista, né ipotesi e si indaga a tutto campo. Potrebbe infatti trattarsi di una persona senzatetto o magari di uno scomparso. I poliziotti indagano sulla vicenda esaminando anche nell'elenco delle persone scomparse.