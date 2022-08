“Regaliamo braccialetti colorati”: così rapinano turisti a Trinità dei Monti Truffa dei braccialetti colorati ai piedi della Scalinata di Trinità dei Monti, dove due turisti giapponesi sono stati rapinati.

A cura di Alessia Rabbai

Scalinata di Trinità dei Monti (Immagine di repertorio)

Hanno escogitato un piano per rapinare turisti nei pressi della Scalinata di Trinità dei Monti a Roma. Protagonisti della vicenda sono due uomini, uno dei quali è finito in manette. Ad incastrarlo è stata la prontezza di una coppia giapponese, che è riuscita a immortalarli con lo smartphone. Nei giorni scorsi la coppia proveniente dal Paese del Sol Levante in visita nella Capitale stava camminado per il centro storico e si trovava ai piedi della monumentale scalinata ammirandone la bellezza.

Gli si sono avvicinati due uomini che hanno detto: "Regaliamo braccialetti colorati in filo". Li hanno distratti con una scusa, per poi rapinarli, portandogli via alcune centinaia di euro, che avevano con loro. I due turisti gli hanno scattato alcune foto, che hanno poi mostrato alla polizia. Gli agenti hanno ascoltato il racconto dei due, che hanno spiagto quanto successo e hanno osservato le foto. Si sono poi messi sulle tracce dei malviventi, cercandoli nell'area circostante a dove avevano messo a segno il colpo. Un poliziotto in borghese poco dopo ha individuato una persona sospetta, che si nascondeva insieme ad un'altra dietro un chiosco e lo ha seguito.

L'uomo, notando la pattuglia in divisa, se n'é accorto e ha cercato di allontanarsi, ma è stato subito bloccato e identificato. Indossava gli stessi abiti con i quali era stato immortalato in foto e aveva in tasca i soldi dei due turisti rapinati. Dopo gli accertamenti di rito, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, perché fortemente indiziato del reato di rapina in concorso ed è stato portato in carcere. Il giudice delle indagini preliminari ne ha poi convalidato l'arresto. Continuano le indagini per risalire all'identità del complice, che è riuscito a scappare e non è stato ancora trovato.