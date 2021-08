Rave party nel Viterbese, D’Amato: “Situazione grave e fuori controllo” L’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato è intervenuto sul rave party in corso dal 13 agosto nel territorio tra Valentano e Latera, tra Lazio e Toscana. “La situazione è grave e fuori controllo, impossibile alcuna trattativa con gli organizzatori”. Preoccupazione per gli assembramenti.

A cura di Alessia Rabbai

"Al rave party tra Valentano e Latera in corso dalla notte fra il 13 e il 14 agosto la situazione è fuori controllo, non è possibile alcuna trattativa con gli organizzatori". Sono le parole dell'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, che è intervenuto sul maxi evento musicale di questi giorni nel territorio tra Lazio e Toscana, il cui bilancio al momento è di un ventiquattrenne morto e alcuni giovani trasferiti in ospedale in coma etilico. Migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia e da diverse parti d'Europa si sono infatti impossessati dell'area d'interesse naturalistico a ridosso del Lago di Mezzano, prendendola d'assalto con camper e tende. Lì si sono stabiliti la scorsa settimana e resteranno per vari giorni per un evento di musica e balli. "Va ripristinato il corretto ordine pubblico, identificate le persone e individuate le responsabilità di un simile assembramento – ha detto D'Amato preoccupato, specificando che in merito a quanto sta accadendo nelle campagne di Valentano – i servizi della Asl segnalano una situazione grave" facendo riferimento alla totale mancanza di rispetto delle norme anti Covid.

Impossibile e pericoloso sgoberare il rave party a Valentano

Il protrarsi del rave party non autorizzato a Valentano ha spinto vari esponenti della politica, dai sindaci del Viterbese a Giorgia Meloni e Maurizio Gasparri, a chiedere a chiedere uno sgombero immediato dell'area, data la preoccupazione per gli assembramenti che si stanno creando. Tuttavia da quanto si apprende al momento il questore di Viterbo Giancarlo Sant'Elia ha scelto la strada della mediazione con gli organizzatori dell'evento. Sgomberare un luogo del genere infatti, con migliaia e migliaia di persone, è praticamente impossibile e pericoloso per questioni di sicurezza e per scongiurare conseguenze gravi. Dialogo che avrebbe consentito per ora di anticipare la data di chiusura dell'evento e anzi, conferma la polizia, molte persone stanno già abbandonando il Lago di Mezzano nella giornata di oggi.