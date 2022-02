Rapinava tassisti dicendo di essere un criminale pronto a tutto: tradito da bracciale antistalking L’uomo cercava di mettere paura ai tassisti dicendo di essere un criminale e mostrando il braccialetto antistalking. Lo hanno arrestato proprio per questo.

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione Roma Tor Tre Teste con l'accusa di aver rapinato tre tassisti. È successo nella capitale, nel tratto di strada tra i quartieri Alessandrino e Quarticciolo. I militari hanno cominciato a pensare che fosse lo stesso soggetto a fare le rapine quando si sono accorti che il modus operandi era sempre lo stesso. Tutti i tassisti che erano andati in caserma, avevano descritto la stessa identica situazione. Un uomo, romano, che saliva a bordo del taxi e, una volta arrivato a destinazione, si rifiutava di pagare la corsa. Non solo: rapinava anche i tassisti dei soldi che avevano guadagnato durante la giornata. Per mettergli paura, faceva vedere il braccialetto elettronico, dicendo di essere un pericoloso criminale e che avrebbero fatto meglio a dargli il denaro se non volevano passare guai. Loro, terrorizzati, gli davano tutto. In un'occasione, ha dichiarato un tassista, il 42enne avrebbe tirato fuori anche una pistola.

I carabinieri si sono messi a lavorare subito su un elemento: il braccialetto elettronico che il 42enne portava alla caviglia. Se aveva quel dispositivo, vuol dire che era segnalato e i suoi spostamenti registrati. Tramite la geolocalizzazione sono così riusciti a identificare il 42enne, al quale era stato applicato il braccialetto per stalking verso l'ex compagna, alla quale non si doveva avvicinare. Dopo essere stato messo al centro delle indagini, è stato anche riconosciuto dai tassisti rapinati, che lo hanno indicato come l'uomo che li aveva minacciati e derubati. Il 42enne adesso si trova in carcere, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.