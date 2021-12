Rapinatori fanno saltare il bancomat per rubare i contanti: esplode la sala del consiglio comunale La banda ha colpito a Rocca Santo Stefano: il bancomat era installato nella sede del Comune, che è esplosa.

A cura di Natascia Grbic

La scorsa notte una banda di rapinatori ha fatto saltare in aria il bancomat installato della sede comunale di Rocca Santo Stefano, piccolo comune in provincia di Roma. A esplodere non è stato però solo il bancomat, ma anche l'aula consiliare: ingenti i danni, sono stati divelti tavoli, sedie e mobilio, la cui gran parte è andata completamente in pezzi. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Subiaco, che stanno cercando di risalire agli autori della rapina. I ladri, dopo aver fatto esplodere il bancomat, sono riusciti a scappare con i contanti, ma non è chiaro quante migliaia di euro siano riusciti a portare via. Al momento non sono stati ancora arrestati: i militari procederanno alla visione delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, al fine di provare a identificarli.

Il boato si è sentito verso le 3.30 del mattino. Paura tra i residenti, che hanno temuto il peggio, ma fortunatamente l'esplosione non ha causato feriti. A esprimere amarezza per quanto accaduto, anche il sindaco di Rocca Santo Stefano, Sandro Runieri. "L'esplosivo ha danneggiato il cuore del nostro comune – ha scritto il primo cittadino su Facebook – Rabbia, amarezza, dispiacere e delusione per il gesto che indirettamente colpisce l'aula del Consiglio comunale, l'aula che ha deciso nel tempo quello che siamo oggi, quello che Rocca è oggi nel bene e nel male. L'aula dove si sono seduti tanti Sindaci e tanti consiglieri. L'aula che è stata luogo di incontro e confronto con i cittadini, l'aula di tante iniziative. Oggi è stato inferto un duro colpo alla nostra comunità e ai suoi sigilli. Tutto è andato distrutto, porte, finestre, lo scranno, banchi, sedie, il confalone, le bandiere e perfino quel Gesù che assisteva ad ogni nostro incontro. Ci attiveremo immediatamente per restituirla presto alla cittadinanza migliore di prima anche se nessuno potrà mai guarirne la ferita".