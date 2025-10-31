Rapinatori armati fanno irruzione nel negozio di antiquariato: commessi chiusi nel magazzino, bottino da 100mila euro

Un negozio di antiquariato è stato rapinato ieri sera, giovedì 30 ottobre, in via Tirso 71. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due persone al momento ancora sconosciute hanno fatto irruzione nel negozio poco dopo le 19, immobilizzando i commessi, chiudendoli nel magazzino, e portando via circa 100mila euro. Sul posto gli agenti del commissariato Vescovio e della Squadra Mobile.

I due rapinatori, dopo aver legati i polsi del personale con delle fascette, hanno portato via la cassaforte e diversi gioielli. Il danno sarebbe almeno di 100mila euro. Secondo quanto riferito dai commessi, terrorizzati per l'accaduto ma fortunatamente non feriti, i due erano armati e li hanno minacciati con una pistola.

Le indagini sono ancora in corso, e i rapinatori non sono stati ancora rintracciati. Non è escluso si tratti di una banda di professionisti: a quanto si apprende, infatti, i due non avrebbero lasciato tracce. Hanno agito quando il negozio era vuoto, e portato via la cassaforte in poco tempo. Molto probabilmente indossavano anche i guanti, quindi difficilmente hanno lasciato in giro impronte digitali. Gli agenti visioneranno, se presenti, le telecamere presenti in zona, in modo da vedere se abbiano ripreso qualcosa di utile alle indagini. La speranza è che le immagini possano fornire elementi in grado di far identificare i due rapinatori in poco tempo, in modo da recuperare anche il bottino.