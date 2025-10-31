roma
video suggerito
video suggerito

Rapinatori armati fanno irruzione nel negozio di antiquariato: commessi chiusi nel magazzino, bottino da 100mila euro

Due rapinatori armati di pistola hanno fatto irruzione nel negozio di antiquariato La soffitta delle meraviglie in via Tirso a Roma, portando via la cassaforte e gioielli per 100mila euro.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Natascia Grbic
19 CONDIVISIONI
Immagine

Un negozio di antiquariato è stato rapinato ieri sera, giovedì 30 ottobre, in via Tirso 71. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due persone al momento ancora sconosciute hanno fatto irruzione nel negozio poco dopo le 19, immobilizzando i commessi, chiudendoli nel magazzino, e portando via circa 100mila euro. Sul posto gli agenti del commissariato Vescovio e della Squadra Mobile.

I due rapinatori, dopo aver legati i polsi del personale con delle fascette, hanno portato via la cassaforte e diversi gioielli. Il danno sarebbe almeno di 100mila euro. Secondo quanto riferito dai commessi, terrorizzati per l'accaduto ma fortunatamente non feriti, i due erano armati e li hanno minacciati con una pistola.

Le indagini sono ancora in corso, e i rapinatori non sono stati ancora rintracciati. Non è escluso si tratti di una banda di professionisti: a quanto si apprende, infatti, i due non avrebbero lasciato tracce. Hanno agito quando il negozio era vuoto, e portato via la cassaforte in poco tempo. Molto probabilmente indossavano anche i guanti, quindi difficilmente hanno lasciato in giro impronte digitali. Gli agenti visioneranno, se presenti, le telecamere presenti in zona, in modo da vedere se abbiano ripreso qualcosa di utile alle indagini. La speranza è che le immagini possano fornire elementi in grado di far identificare i due rapinatori in poco tempo, in modo da recuperare anche il bottino.

Cronaca
19 CONDIVISIONI
Immagine
Folla ai funerali di Beatrice Bellucci, morta sulla Colombo. La mamma: "Roma è qui per te"
Le prime parole dell'amica di Beatrice Bellucci: "Dove sta mamma?"
L'autopsia su Beatrice Bellucci: fatale il trauma all'addome e al torace
L'amica di Beatrice si sveglia dal coma: "Situazione resta delicata"
Indagini sui telefonini: si cercano video dell'incidente
Identificato il ragazzo alla guida dell'altra Bmw: "Non correvamo e non mi sono accorto di nulla"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views