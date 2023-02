Rapinato custode del deposito Atac a Tor Vergata: “I banditi mi hanno puntato la pistola alla testa” Sul posto la polizia, con il reparto della Scientifica. I rapinatori erano convinti che nella rimessa fosse contenuto del denaro: quando non l’hanno trovato, hanno preso i soldi del custode e i suoi cellulari.

A cura di Natascia Grbic

Il custode del deposito Atac di Tor Vergata è stato rapinato nella notte da quattro banditi armati che gli hanno puntato la pistola. Il loro obiettivo era del contante che erano convinti si trovasse in quell'ufficio: così però non era, e allora si sono rifatti sul custode, al quale hanno portato via i contanti che aveva nel portafoglio e il telefono cellulare. Poi sono scappati, facendo perdere le loro tracce.

Sul posto, la polizia scientifica. Non appena i rapinatori se ne sono andati, infatti, il custode ha chiamato il 112, chiedendo aiuto. "Stavo facendo la notte – le parole dell'uomo riportate da il Messaggero – Non so come abbiano fatto a entrare forse grazie a un tornello. Ho avuto paura di morire. Mi sono trovato circondato da quei tipi di cui uno armato di una pistola. Mi hanno poggiato l'arma alla testa e hanno preteso tutto quello che avevo. Hanno voluto i pochi contanti e i miei cellulari".

L'uomo ha spiegato alla polizia che i rapinatori pensavano di trovare del denaro nell'ufficio. "All'inizio non mi volevano credere poi sono riuscito a convincerli. Ma ho avuto davvero paura che mi facessero male. Quando sono scappati ho chiesto soccorso, la polizia è arrivata in pochi minuti ma le volanti non sono riusciti a intercettarli. Ora non so se continuerò a fare il custode. Non mi aspettavo tutta quella violenza".

Al momento dei rapinatori nessuna traccia. Il custode ha riferito che il loro volto era coperto da un passamontagna e non è riuscito a vederli in faccia. La speranza di chi indaga è che ci siano telecamere nei paraggi che possano averli ripresi prima del colpo.