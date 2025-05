Rapinano una farmacia armati di pistola nel pomeriggio: incastrati da un video e arrestati Rapina in farmacia in pieno giorno a mano armata, quattro ladri in fuga. Uno per rendersi meno riconoscibile si rasa la testa. Tentativo vano, nel giro di poche ore sono scattati gli arresti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

Uno dei ladri in fuga con la refurtiva.

Armati di pistola, hanno rapinato in quattro una farmacia in pieno giorno, nel pomeriggio di ieri, e poi si sono separati per passare inosservati. Ciò che, forse, non si aspettavano è la possibilità di essere stati ripresi dalle videocamere della farmacia. Sono stati incastrati proprio dalle immagini registrate. Nel giro di qualche ora sono stati rintracciati dagli agenti della polizia che hanno recuperato la refurtiva e hanno sequestrato le armi.

Rapinano una farmacia armati di pistola

I fatti risalgono a ieri pomeriggio, venerdì 30 maggio 2025, nella zona di Centocelle. In quattro hanno rapinato una farmacia di via Tor de Schiavi armati di pistola, poi sono fuggiti a bordo di un suv bianco. Soltanto il quarto, invece, si è allontanato da solo. Il gruppo ha fatto irruzione in farmacia e l'ha rapinata dell'incasso. Ma per loro la fuga è durata poco.

L'arresto dei tre ladri in automobile

La fuga del gruppo è durata poco. Non appena lanciato l'allarme, i Falchi della Polizia di Stato sono intervenuti nella zona. Sui loro mezzi a due ruote gli agenti hanno intercettato l'automobile su cui stavano viaggiando i tre ladri, bloccandoli in via Annibale Calzoni, dove gli investigatori della VI sezione della Squadra Mobile di Roma sono confluiti per bloccarli in sicurezza.

Gli agenti hanno perquisito il suv. Uno dei tre ladri aveva ancora addosso una buona parte della refurtiva del colpo, circa 3300 euro. Nel vano porta oggetti, invece, è stata rinvenuta una replica di pistola a tamburo priva di tappo rosso, utilizzata per mettere a segno il colpo in farmacia.

Nel corso della perquisizione sono stati ritrovati anche più di 200 tagliandi "gratta e vinci", tre ruote complete di cerchio non compatibili con il veicolo in uso ai fermati e diversi capi di abbigliamento. Il materiale è stato sequestrato e resta al vaglio degli investigatori per accertarne la provenienza: non è escluso che possa trattarsi della refurtiva di altre rapine. Stessi accertamenti si stanno concentrando anche su un'ulteriore ruota dello stesso tipo ed una carabina, di illecita provenienza, ritrovate nel corso della perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione di uno dei fermati.

L'arresto del terzo ladro, fuggito a piedi

A poche ore di distanza è stato rintracciato e arrestato anche il terzo ladro. Si trovava in piazza del Quarticciolo. Dopo la rapina, oltre a separarsi dal gruppo, si era rasato i capelli. A nulla è valso questo tentativo di depistaggio: l'uomo è stato riconosciuto da statura, abbigliamento indossato e andatura con cui camminava con cui era stato ripreso nei video di sorveglianza della farmacia, visionati immediatamente dagli agenti. Per i quattro complici, tutti italiani e di età compresa tra i 29 ed i 46 anni, è scattato l'arresto,m convalidato poi dall'Autorità Giudiziaria, per rapina aggravata in concorso.