Rapina un rider e gli spruzza negli occhi spray urticante: caccia all’aggressore Un rider è stato aggredito in zona Quarticciolo: il ladro gli ha spruzzato negli occhi uno spray urticante e poi gli ha rubato il telefono.

A cura di Beatrice Tominic

È successo in via dei Larici, nella zona del Quarticciolo, nel quadrante est di Roma, verso la mezzanotte: un rider è stato aggredito e rapinato mentre stava svolgendo il so lavoro. Il rider, un cittadino bengalese di 25 anni, stava effettuando consegne di cibo per Glovo quando è stato aggredito. Come si legge in un articolo de il Messaggero, il malvivente ha spruzzato negli occhi del ragazzo uno spray urticante che ha avuto effetto accecante per almeno una trentina di minuti.

Il furto ai danni del rider

Approfittando di un momento in cui il ragazzo si trovava fermo sulla bici per controllare l'indirizzo di consegna, l'aggressore lo avrebbe avvicinato con una scusa chiedendogli un'indicazione stradale, prima di spruzzargli lo spray negli occhi. Così il ladro, in pochi secondi, è riuscito a portare a termine il colpo, rubando il cellulare del ragazzo e poi fuggendo a piedi. Sul posto non appena allertati sono arrivati i carabinieri della stazione di Cinecittà che hanno trovato la vittima per terra, accanto alla bicicletta, mentre si toccava ancora gli occhi per il dolore. Sono subite partite le ricerche per rintracciare il ladro che in breve tempo aveva fatto perdere le sue tracce: a causa dell'effetto dello spray, inoltre, il giovane rider non è neppure riuscito a vederlo in faccia e questo sta rendendo più complicate le operazioni di identificazione.

I soccorsi e le indagini

Una volta spruzzato lo spray, il rider ha perso l'equilibrio e la vista per un breve periodo di tempo: per questa ragione, oltre ai carabinieri, è arrivato anche il personale medico sanitario del 118 che ha curato il rider medicandogli gli occhi, ma senza ricoverarlo. Nel frattempo i carabinieri stanno continuando le indagini: vista la rapidità della fuga non si esclude che il ladro abiti nelle vicinanze del luogo in cui si è svolta l'aggressione. Per questa ragione le forze dell'ordine, per rintracciare l'aggressore, stanno esaminando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso la scena.