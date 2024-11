video suggerito

Rapina in villa, terrore ad Aprilia: presi a bastonate e immobilizzati i proprietari Hanno attirato il proprietario di casa fuori dopo aver staccato il contatore. Lo hanno preso a bastonate e lo hanno obbligato a farli entrare nella villetta, dove hanno rubato soldi e gioielli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Paura ad Aprilia dove, in sei, hanno derubato una villa. Per fare irruzione nell'abitazione, qualche sera fa, il gruppo di malviventi ha staccato il contatore dell'energia elettrica, costringendo il proprietario ad uscire di casa, per vedere cosa fosse accaduto. È stato in quel momento che lo hanno aggredito, a volto coperto e con i guanti, armati di bastoni.

Rapina in villa ad Aprilia: cosa è successo

La rapina risale a qualche sera fa. Come anticipato, hanno fatto irruzione nella villa in sei. Per farsi aprire la casa, hanno prima costretto il proprietario ad uscire. Credendo che si trattasse di un problema all'energia elettrica, non appena andata via la luce, è uscito e ha raggiunto il contatore (appositamente staccato dai ladri), ma si è trovato i ladri che lo hanno aggredito di spalle, lo hanno picchiato con i bastoni che avevano portato con sé e lo hanno obbligato a farsi fare strada nella villetta. Poi, una volta rientrati, lo hanno immobilizzato insieme alla moglie. Prima, però, l'hanno costretta a consegnargli gioielli e contanti.

Le indagini in corso

Si sono fatti consegnare soldi e gioielli: non si conosce ancora il valore del bottino con cui sono scappati. Prima di lasciare l'abitazione, però, hanno messo a soqqadro la villetta e si sono impossessati del dvr del sistema di videosorveglianza. Subito dopo sono scattate le indagini da parte della Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia e della Stazione Carabinieri di Campoverde che hanno svolto un sopralluogo alla ricerca di elementi utili per identificare il gruppo di ladri che si è dato alla fuga.