Rapina in villa ad Ariccia, ladri minacciano un’anziana: “Dacci soldi e gioielli” Momenti di paura per un’anziana, vittima di una rapina in casa ad Ariccia. Due ladri l’hanno minacciata portandole via gioielli, denaro e argenteria.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Rapina in villa ad Ariccia, dove nella serata di ieri, lunedì 23 gennaio, due ladri si sono intrufolati all'interno di un'abitaizione, che si trova in un comprensorio in località Monte Gentile, dove vive una coppia di anziani. Un colpo che ammonta a circa tremila euro. Al momento dell'accaduto in casa c'era solo una donna di settantacinque anni, mentre il marito non era presente. Secondo quanto riporta Il Messaggero mancava poco all'ora di cena quando i due malviventi incappucciati sono entrati all'interno del giardino e poi nella villa.

I ladri hanno minacciato la padrona di casa

Una volta al suo interno hanno trovato la donna sola e l'hanno minacciata, dicendole che avrebbe dovuto consegnare loro soldi, gioielli e oggetti di valore. Tutto quello che di prezioso che aveva in casa. La coppia non aveva l'abitudine di tenere con sé molto denaro, comunque i ladri sono riusciti a portare via un bottino fatto di contanti, gioielli e argenteria. Non contenti hanno rovistato all'interno di una stanza adibita a magazzino, prendendo anche borse, vestiti, valigie e bigiotteria, che era stati messi da parte. Subito dopo si sono dileguati, usciendo di corsa dalla villa e fuggendo su un furgone. Poco distante dall'abitazione c'era infatti un complice che li aspettava, pronto a caricarli e a mettere in moto.

L'anziana ha chiamato i carabinieri

La donna spaventata ma fortunatamente illesa, ha trovato la forza di riprendersi e ha chiamato i carabinieri, raccontando quanto appena accaduto. I militari l'hanno raggiunta a casa, hanno ascoltato il suo racconto e svolto gli accertamenti di rito, verificando se i ladri abbiano lasciato eventuali tracce del suo passaggio che possano aiutarli a risalire alla loro identità e se le telecamere di videosorveglianza di zona abbiano ripreso la fuga. Le indagini sono in corso per risalire ai responsabili.