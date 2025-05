video suggerito

Rapina in casa a Roma, fanno irruzione a volto coperto: rubati Rolex, gioielli e soldi Paura a Roma dove in tre hanno fatto irruzione a volto coperto la scorsa notte. Hanno minacciato i proprietari per farsi aprire la cassaforte e poi sono scappati con il bottino.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Hanno fatto irruzione in casa alle 4.40 della scorsa notte, fra venerdì 30 e sabato 31 maggio 2025 e hanno costretto i proprietari ad aprire loro la cassaforte. È quanto avvenuto a Roma nel quartiere di Fonte Meravigliosa, in via Marco Marulo in un appartamento. Hanno agito in tre, sono entrati dalla finestra e poi sono sfuggiti via col bottino.

Rapina in casa a Fonte Meravigliosa: cosa è successo

Come anticipato, i fatti risalgono alla scorsa notte, fra la giornata di ieri e quella di oggi. I ladri, tre uomini, si sono introdotti in casa alle 4.40 circa di questa notte, forzando una finestra. All'interno dell'abitazione i due proprietari di casa, una coppia di coniugi di 49 e 50 anni. I tre hanno raggiunto i due che stavano dormendo, li hanno svegliati e, a volto coperto, hanno iniziato a minacciarli per farsi aprire la cassaforte.

Secondo quanto precisato dalla coppia, i ladri non avrebbero usato violenza e non avrebbero avuto con sé armi. Una volta davanti alla cassaforte aperta, hanno fatto razzia del contenuto: hanno rubato tre Rolex, soldi e monili in oro il cui valore non è stato ancora quantificato. Prima di andare via, hanno portato con sé anche le fedi nuziali della coppia.

Le indagini in corso

Non appena fuggiti i tre ladri, la coppia ha fatto scattare l'allarme con una telefonata al numero di emergenza unico nue 112. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polizia di Stato delle volanti del commissariato Esposizione che hanno subito iniziato a svolgere le indagini per cercare dei dettagli o degli elementi che potessero aiutarli a identificare e rintracciare la banda di ladri. A rendere più difficoltoso il compito, il fatto che nell'appartamento non ci siano videocamere di sorveglianza.