Rapace alla stazione di Roma Tiburtina: è una poiana di Harris, forse è scappata ad un falconiere Forse è scappata da un allevamento o forse c'è un falconiere nelle vicinanze. È ciò che si sono domandati i viaggiatori alla stazione di Roma Tiburtina. C'era un rapace, una poiana di Harris.

A cura di Alessia Rabbai

La poiana di Harris alla stazione Roma Tiburtina

Svolazzava stordito all'interno della stazione ferroviaria di Roma Tiburtina. Un uccello rapace è stato visto da alcuni viaggiatori nella serata di ieri, martedì 15 ottobre, lo hanno immortalato mentre era appollaiato su un muretto e si guardava intorno disorientato. Il video è stato pubblicato sulla pagina Instagram di Welcome to Favelas e ha ricevuto tanti commenti.

"Roma, Tiburtina. Un rapace, probabilmente stordito, è entrato ieri sera all'interno della stazione. Il personale in servizio non è riuscito a recuperare l'animale o a chiedere l'intervento di qualcuno specializzato, perché hanno detto di aver avuto paura. Al momento non si hanno più notizie – si legge nella didascalia della pagina Instagram – Secondo alcuni testimoni l'uccello sarebbe usato per allontanare i piccioni".

Il rapace a Roma Tiburtina forse scappato ad un falconiere

Il rapace che volava alla stazione di Roma Tiburtina è una poiana di Harris (Parabuteo unicinctus), una specie originaria del continente americano. Per chi si stia domandando cosa ci facesse un uccello del genere nella stazione di una città, l'ipotesi è che possa essere scappato ad un falconiere, magari attratto da qualche preda.

Oppure che sia volato via inavvertitamente ad un allevatore. È una specie, che viene spesso allevata, perché più facile da addestrare rispetto ad altri rapaci e molto abile in volo. Un utente nei comnmenti su Instagram ipotizza: " È una poiana di Harris, usata largamente per allontanamento specie infestanti come piccioni e gabbiani. Sicuramente c'è il falconiere nei paraggi".