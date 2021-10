Rallentamenti e traffico su via Laurentina: c’è un toro che passeggia sulla carreggiata Questa mattina un toro è stato segnalato a passeggio su via Laurentina da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno chiamato la Polizia Locale per segnalare l’animale. Gli agenti, giunti sul posto, non hanno trovato nulla, ma sui social girano le foto di quella che sembrerebbe essere una mucca, che ha ‘pascolato’ anche nelle vie limitrofe.

"Rallentamenti su via Laurentina, altezza via di Santa Serena, per un toro su carreggiata". Non è uno scherzo, ma la frase apparsa sul Twitter di Roma Mobilità, che giornalmente aggiorna sull'andamento del traffico cittadino. "Avendo cambiato sindaco dobbiamo cambiare l'animale di riferimento dopo anni di cinghiale. Per il momento abbiamo provato: l'istrice, le pantegane, il toro entro il ballottaggio. Rimangono da provare: i procioni, gli scoiattoli, le anaconde (l'idea è di uno del Tufello)", scrive un cittadino in risposta al tweet di Roma Mobilità. Eh sì, perché com'era comprensibile il messaggio di Roma Mobilità ha sollevato un'ondata di commenti ironici. Data la fauna che negli ultimi anni sta popolando Roma però, il toro sulla Laurentina effettivamente mancava.

La presenza del toro sulla carreggiata ha chiaramente sollecitato l'intervento della Polizia Locale di Roma Capitale, arrivata sul posto dopo la segnalazione di un cittadino. Al chilometro 16 di via Laurentina però, non hanno trovato nulla. L'animale era già scomparso, forse tornato dalle campagne da dove era venuto. La zona nella quale è stato segnalato, infatti, si trova all'esterno del Grande Raccordo Anulare, in un'area circondata dai campi. E alcuni utenti, sui social hanno postato la foto di un animale che sembrerebbe essere una mucca, non un toro, che poco prima si aggirava nelle vie limitrofe mangiando erba. Potrebbe essere quindi svelato l'arcano. Non è escluso che l'animale sia arrivato in strada da un allevamento poco distante e che sia sfuggito al controllo dell'allevatore, che non si è accorto dell'animale che si allontanava dai pascoli verdi. Fortunatamente non è successo nulla e nessuno si è fatto male: nonostante la notizia faccia sorridere, infatti, un toro sulla Laurentina avrebbe potuto causare qualche incidente e qualcuno avrebbe potuto farsi male.