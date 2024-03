Ragazzo di 15 anni colpito in testa da un proiettile: operato d’urgenza ad Alatri

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Tragedia sfiorata nel frusinate per un ragazzo di quindici anni che, nella mattina di ieri, giovedì 28 marzo 2024, primo giorno di vacanze pasquali, è stato raggiunto alla testa da un proiettile partito da una pistola ad aria compressa nel centro storico di Alatri, comune nel frusinate. A sparare, da un metro di distanza circa, un suo coetaneo: un colpo accidentale, forse partito per gioco, che avrebbe potuto avere risvolti drammatici.

Cosa è successo in piazza ad Alatri: il proiettile in testa

Si trovava in centro storico quando è stato raggiunto dal colpo, partito alle sue spalle. È stato un attimo: il quindicenne ha iniziato a perdere sangue dalla testa e a lamentare dolore. Ha avvisato i genitori, come riporta la testata Ciociaria Oggi, che sono passati a prenderlo e lo hanno accompagnato all'ospedale San Benedetto dove, dopo i primi esami, è stato operato.

Come da prassi è arrivata segnalazione ai carabinieri che hanno ascoltato i genitori del quindicenne i quali, però, hanno deciso di non sporgere querela. Ancora da chiarire, invece, da dove arrivasse la pistola da dove è partito il colpo. Ciò che è certo è che, per i due giovani, resterà il ricordo di una brutta esperienza sicuramente da non ripetere.

L'operazione alla testa: come sta il ragazzo colpito

Sottoposto ad un delicato intervento, i medici hanno rimosso il proiettile che, fortunatamente, ha colpito la regione occipitale e non punti più vulnerabili del cranio. Il team di medici ha fatto tutto il possibile per evitare ulteriori complicazioni e l'adolescente non ha riportato danni seri. Poche ore dopo è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di qualche giorno per la completa guarigione.