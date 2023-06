Ragazzo con Epatite B tocca il cibo nei piatti dei genitori per fargli un dispetto e infettarli L.C., 26 anni, un ragazzo adottato da piccolo in Croazia, dovrà rispondere a processo dell’accusa di minacce e lesioni personali.

A cura di Enrico Tata

Affetto da Epatite B, ad ogni cena e ad ogni pranzo si passa un dito sulle labbra e tocca il cibo nei piatti dei suoi genitori. Un dispetto nei loro confronti, costretti ogni volta a gettare tutto nel cestino della spazzatura. L.C., 26 anni, un ragazzo adottato da piccolo in Croazia, dovrà rispondere a processo dell'accusa di minacce e lesioni personali.

Stando a quanto riporta Giulio De Santis sul Corriere della Sera, i fatti risalgono nel 2021: secondo l'accusa, il ragazzo ha fatto di tutto per mettere in difficoltà i genitori. Ha toccato formaggi e patate con le dita e ogni volta, a pranzo e a cena, ha passato il dito sui piatti messi in tavola dalla mamma e dal papà. Perché questo atteggiamento? Forse ciò è dovuto a un precedente processo aperto nei suoi confronti per maltrattamenti nei confronti dei genitori adottivi. Due anni di reclusione, la condanna dei giudici. Stando a quanto ricostruito dal gup, che ha deciso il nuovo rinvio a giudizio del ragazzo, il 26enne si è sentito trattato ingiustamente dai genitori e ha sviluppato nei loro confronti un desiderio di vendetta. Incomprensioni che ha cercato di far pagare alla mamme e al papà adottivi in tutti i modi, anche cercando di infettarli.

L'Epatite B è una malattia del fegato trasmessa dal virus HBV. Certamente è una malattia infettiva e si trasmette attraverso sangue, sperma, liquidi vaginali o altri fluidi corporei. Il virus è sicuramente molto contagioso e può essere trasmesso con rapporti sessuali, ma anche attraverso la condivisione di spazzolini, rasoi e siringhe contaminati da microscopiche quantità di sangue. Non si trasmette invece con gli starnuti e i colpi di tosse. Il virus può essere trovato nella saliva, ma secondo i medici non si trasmette con baci o condividendo bicchieri o forchette. L'HVB, inoltre, non si contrae con l'acqua o cibi contaminati.