Ragazzo col monopattino investito da un'auto a Gregorio VII: portato in ospedale Un ragazzo di 25 anni è stato investito questa mattina da una macchina in via Gregorio VII a Roma, davanti al supermercato. Sul posto gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale.

A cura di Natascia Grbic

L'incidente in via Gregorio VII, foto da Facebook

Brutto incidente questa mattina verso le 11.30 a Roma, in via Gregorio VII, al civico 242. Per cause ancora da chiarire, una Opel Zafira condotta da una donna di cinquant'anni si è scontrata con un ragazzo di 25 anni che stava viaggiando a bordo del suo monopattino. Il giovane è finito a terra, mentre la donna si è immediatamente fermata a prestare soccorso. Tanto spavento per il ragazzo, con le persone che hanno assistito alla scena che hanno temuto il peggio: portato per accertamenti all'ospedale Santo Spirito di Roma, le sue condizioni fortunatamente non sono gravi.

Sul posto sono arrivati gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale per le indagini del caso. Al momento la dinamica non è ancora chiara, accertamenti sono in corso per capire di chi sia la responsabilità del sinistro.

Sono molte le persone che hanno assistito con sgomento alla scena, pensando al peggio per il ragazzo, caduto in terra e rimasto immobile a causa dello shock della botta. La signora alla guida dell'Opel Zafira non ha riportato ferite, e ha aspettato l'arrivo dell'ambulanza e della Polizia Locale, che l'ascolterà per avere la sua versione dell'accaduto.

Sui social, dove la notizia dell'incidente si è diffusa velocemente, sono in tanti a far notare la pericolosità di quel tratto. Secondo i residenti, la visibilità è molto scarsa, e difficilmente le macchine, svoltando per entrare al supermercato, riescono a vedere bene la strada, dove passa anche un tratto di ciclabile. "L'entrata del supermercato è molto pericolosa – il commento di una signora – Quando si gira, le macchine parcheggiate impediscono di vedere se arriva qualcuno dalla ciclabile. Forse bisognerebbe mettere uno specchio".