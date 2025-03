video suggerito

Ragazzino salva la mamma dalle violenze del papà con la chiamata in codice: "Vorrei una pizza" Con l'operatore del 112, un ragazzino di 10 anni ha avuto la prontezza e il sangue freddo di utilizzare la nota formula in codice per chiedere aiuto: "Vorrei ordinare delle pizze…".

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Un ragazzino di 10 anni ha salvato la mamma dalle violenze del padre, telefonando al numero unico per le emergenze 112. Con l'operatore ha avuto la prontezza e il sangue freddo di utilizzare la nota formula in codice per chiedere aiuto: "Vorrei ordinare delle pizze…". Il carabiniere in ascolto ha capito subito la situazione e ha chiesto: "C’è una situazione di pericolo? Qualcuno ti sta facendo del male?". Il ragazzo non ha risposto, ma ha fatto ascoltare ciò che accadeva in casa tra la mamma e il papà. Suoni, grida e rumori che non lasciavano alcuno spazio all'interpretazione. E così l'operatore ha geolocalizzato il telefono utilizzato per chiamare e ha inviato una pattuglia sul posto, un'abitazione a Latina.

Il padre è stato immediatamente bloccato dai carabinieri e denunciato per maltrattamenti in famiglia. Per lui è stato chiesto e ottenuto un provvedimento urgente di allontanamento da casa. Stando a ciò che è emerso nel corso di successivi accertamenti, il bambino aveva provato già in altre occasioni a richiamare l'attenzione su quanto avveniva tra i suoi genitori. Anche in quei casi aveva lasciato la chiamata aperta, facendo ascoltare all'operatore suoni e rumori in diretta, ma nessuno aveva compreso la richiesta d'aiuto e la gravità dei fatti. Grazie alla formula in codice, l'ordine della pizza, questa volta il carabiniere all'altro capo del telefono ha capito immediatamente la situazione e ha attivato i soccorsi.

Il caso del bambino, riportato oggi dal Messaggero, è stato raccontato dal questore Fausto Vinci e dal comandante provinciale dei carabinieri Christian Angelillo, che hanno preso parte ieri al convegno organizzato da Assopromos al Conservatorio di Latina.