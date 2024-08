Ragazzina di 12 anni si perde in centro a Roma: gli agenti la ritrovano e la riportano da genitori

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Si trovava a Roma con i sui genitori per visitare la città, quando si è persa. Questa la disavventura avvenuta ad una ragazzina di 12 anni che nel pomeriggio di ieri, martedì 13 agosto 2024, ha fato spaventare una coppia ucraina in vacanza nella capitale.

La famiglia era da poco uscita da un fast food nella zona di via del Tritone quando i genitori hanno perso di vista la ragazzina. Hanno provato a rintracciarla, ma senza successo. Così i due si sono affidati ai caschi bianchi.

Ragazzina di 12 anni si perde in centro a Roma

Per i due genitori riuscire a rintracciare la figlia da soli sarebbe stato impossibile. Non avevano nessuna possibilità di contattarla, visto che era sprovvista anche di telefonino.

Le ricerche degli agenti della locale

I caschi bianchi del I Gruppo di Roma Centro si sono subito messi sulle tracce della dodicenne. La pattuglia a cui si è rivolta la famiglia della piccola ha immediatamente iniziato le ricerche della dodicenne e, nel frattempo, ha diramato anche una nota di ricerca via radio, con la descrizione della ragazzina.

Il ritrovamento

Grazie all'impegno degli agenti la ragazzina è stata presto individuata nei pressi di Trinità de Monti ed è stata riportata dai genitori, che l'hanno potuta riabbracciare dopo il forte momento di spavento. Nel giro di pochi minuti sono stati proprio alcuni agenti della Polizia Locale ad individuare la 12enne nei pressi di Trinità dei Monti. La coppia, subito informata del ritrovamento, ha potuto così riabbracciare la figlia, esprimendo enorme gratitudine nei confronti degli operanti per la tempestività dell’intervento e per l’aiuto prestato in un momento di forte spavento.