Ragazza investita da un treno regionale a Fara Sabina: morta sul colpo, circolazione rallentata Sul posto il medico legale, i carabinieri e il personale del 118. La circolazione dei treni è rallentata, con ritardi fino a sessanta minuti.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza è stata investita questa mattina da un treno sui binari della stazione ferroviaria di Fara Sabina – Montelibretti, in provincia di Rieti. La giovane, che non è stata ancora identificata ma avrebbe un'età compresa tra venticinque e trent'anni, è morta sul colpo. Sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per lei non c'è stato nulla da fare: all'arrivo degli operatori era già deceduta e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell'accaduto è ancora in corso di accertamento. La giovane è stata investita da un treno regionale veloce partito da Roma alle 9 e diretto a Firenze. Sul momento la circolazione dei treni è stata interrotta per circa un'ora, dopo è stata attivata la circolazione su un binario solo (quello non coinvolto nell'incidente) a senso unico alternato.

"La circolazione rallentata e regolata tramite l'utilizzo di un unico binario tra Fara Sabina e Monterotondo – spiega Trenitalia in una nota – I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti e subire limitazioni di percorso. Il convoglio coinvolto nell'incidente, invece, è fermo in stazione, con gli utenti fatti scendere e trasportati con tre bus-navetta verso la prosecuzione del viaggio".

Gli accertamenti dell'autorità giudiziaria sono ancora in corso. Sul posto, oltre al medico legale e agli operatori del 118, anche i carabinieri e il personale della Repubblica di Rieti, che stanno effettuando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente. Da capire se si sia trattato di un incidente: i militari visioneranno le telecamere presenti nella stazione, oltre a sentire i testimoni che in quel momento erano presenti sulla banchina.