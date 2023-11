Ragazza ferita dal cane caduto dalla finestra, parla il padre: “Rischia di perdere l’udito, denunceremo” Il padre della ragazza rimasta ferita dal rottweiler precipitato dal terzo piano di via Frattina smentisce alcune ricostruzioni, e ribadisce la gravità delle lesioni riportate dalla ragazza: “Rischia di perdere l’udito, ha la mandibola fratturata e i denti scheggiati, un trauma cranico e rischiava di perdere il bambino per un distacco della placenta”.

A cura di Redazione Roma

Non ci sta il papà di Ludovica, la ragazza di 28 anni incinta ferita da un rottweiler precipitato in via Frattina cadendo dal terzo piano, e ribadisce nelle dichiarazioni rilasciate al quotidiano la Repubblica la gravità di quanto accaduto smentendo alcune ricostruzioni. La ragazza era appena arrivata in città con il compagno (la coppia vive a Losanna), per comunicare alla famiglia di persona la buona notizia della gravidanza. Il giorno dopo i festeggiamentil'assurdo incidente.

“Dopo che è stata colpita alla nuca per dieci minuti non ha dato alcun segno di vita. Era immersa in una pozza di sangue. Una tragedia del genere è inammissibile, da quel venerdì la nostra vita è cambiata", spiega l'uomo 58 anni, al telefono con il quotidiano la Repubblica.

Il papà della ragazza, che si trova ancora in ospedale al Policlinico Umberto I, spiega che rischia di perdere l'udito da un orecchio e che ha rischiato anche di perdere il bambino che porta in grembo perché ha avuto un distacco della placenta. E annuncia che sporgeranno denuncia. "Mia figlia è stata colpita da un cane di 60 chili e ha riportato una frattura cranica su tutto il lato sinistro della testa. È stata colpita anche all’orecchio sinistro e rischia di perdere l’udito: probabilmente dopo la gravidanza dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico molto delicato per recuperarlo almeno parzialmente. Ha subito importanti traumi alla mandibola e ha i denti scheggiati, ha subito un parziale distacco della placenta ma per fortuna il feto è vitale e non rischia di perdere il bambino".

"Sto sentendo tante falsità", aggiunge. Il riferimento è alle parole del compagno della padrona del cane Cody, che aveva sostenuto che il cane non era caduto in testa alla ragazza, che piuttosto aveva riportato le lesioni per una caduta in terra dopo essere stata "sfiorata dall'animale". La vicenda dunque potrebbe presto finire in tribunale.