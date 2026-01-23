Ragazza di 16 anni molestata da tre uomini all’uscita di scuola: soccorsa dai passanti

La studentessa era appena uscita da scuola nel quartiere di Villa De Santis a Roma. I tre sono stati fermati dai carabinieri e denunciati per molestie aggravate.

Via Guattari a Roma

Hanno inseguito e molestato verbalmente una ragazza, una studentessa di 16 anni, ma, grazie anche all'intervento di passanti e lavoratori sulla strada, sono stati fermati e denunciati. È successo mercoledì 21 gennaio in via Guattari, nel quartiere Villa De Santis di Roma.

La minorenne era appena uscita da scuola quando tre uomini, un italiano di 60 anni e due bengalesi di 53 e 36 anni, hanno iniziato a bersagliarla con apprezzamenti sul suo aspetto fisico, fischi e schiamazzi. La ragazza ha affrettato il passo, ma è stata seguita dai tre fino a che, su via Guattari, ha urlato e attirato l'attenzione di alcuni passanti e operai che erano impegnati in quel momento in lavori stradali. Questi hanno prontamente contattato il numero unico per le emergenze 112 e aspettato con la studentessa fino all'arrivo dei carabinieri della compagnia Casilina.

I tre uomini fermati dai carabinieri: denunciati per molesti aggravate

I militari hanno ascoltato il racconto della ragazza e grazie al suo aiuto hanno individuato i tre uomini che si erano allontanati di qualche isolato. Sono stati riconosciuti sia dalla vittima che da alcuni testimoni e sono stati denunciati a piede libero per molestie aggravate.

Sull'episodio è intervenuto anche il presidente del municipio V di Roma Capitale Mauro Caliste: "Esprimo la mia piena solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia. Desidero ringraziare i Carabinieri per il tempestivo intervento che ha portato all’arresto dei tre responsabili. Un ringraziamento va anche ai lavoratori stradali che, con grande senso civico, sono intervenuti aiutando e proteggendo la ragazza".

Caliste ha inoltre chiesto un intervento ministeriale per aumentare la sicurezza: "Quanto accaduto è inaccettabile e non può diventare normalità. Rivolgo nuovamente un appello al Ministro affinché vengano rafforzati i presidi di sicurezza sul territorio, aumentando le risorse umane ed economiche, soprattutto nei territori più estesi, sia nelle ore diurne che notturne. La sicurezza sul territorio è un diritto fondamentale. Non si può continuare così", ha concluso il presidente di municipio.