Ragazza di 15 anni finisce in coma etilico al Parco degli Acquedotti: in ospedale in codice rosso È accaduto domenica 10 settembre al Parco degli Acquedotti: una 15enne ha bevuto troppo alcol ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso, poi sottoposta ad una lavanda gastrica.

A cura di Simone Matteis

Un brindisi all'ultima domenica d'estate prima della ripresa della scuola si trasforma in un pomeriggio da incubo per una ragazza di quindici anni originaria di Ciampino, finita in coma etilico per aver bevuto troppo insieme agli amici. È il primo pomeriggio del 10 settembre, quando un gruppo composto da circa una decina di giovani di età compresa tra i quindici e i diociotto anni sta passeggiando tra le vie centro, tra piazza del Popolo e piazza Venezia. Complice sicuramente il bel sole caldo, ecco l'idea per svoltare la giornata: perché non andare a bere qualcosa al Parco degli Acquedotti?

Detto fatto, il gruppo si è spostato dalle vie dello shopping fino al quartiere Appio Claudio, nel quadrante sud est della Capitale. Decisa la location, è stata la volta della classica "colletta" per raccogliere i soldi necessari a comprare da bere: i due maggiorenni del gruppo si sono incaricati di andare a fare spese in uno dei tanti minimarket nei pressi del parco famoso per le iconiche arcate d'età imperiale. Dopo essere rientrati con diverse bottiglie di alcolici e superalcolici, intorno alle ore 17 i giovani hanno iniziato il loro pomeriggio tra musica e drink, nel piacevole tepore settembrino all'ombra dei pini.

Il malore e la corsa in ospedale

Tutto è andato liscio finché una ragazza della compagnia, 15 anni, non ha iniziato ad accusare un malore fino a perdere i sensi, probabilmente a causa della quantità di alcol ingerita. I giovani hanno subito allertato i soccorsi e sul posto è sopraggiunta un'ambulanza assieme a una pattuglia dei carabinieri. La ragazza, in stato di coma etilico a livello embrionale, è stata trasportata in codice rosso al Casilino e poi trasferita d'urgenza al San Giovanni. Arrivata in ospedale la giovane è stata sottoposta a una lavanda gastrica e collocata nel reparto di pediatria, dove ha quasi subito ripreso conoscenza ed è stata affidata ai genitori, giunti nel frattempo dalla figlia.

Anche il resto del gruppo ha atteso al parco l'arrivo dei propri genitori in compagnia dei carabinieri, i quali hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e, soprattutto, hanno constatato come non si sia trattato di una coercizione nei confronti della 15enne ma, più semplicemente, sia stata vittima di qualche bicchiere di troppo ad un'età in cui, com'è noto, l'alcol rischia di causare gravi danni.