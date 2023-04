Raduno nazionale dei carabinieri ad Ostia: dalle sfilate ai concerti, il programma della festa Ostia dal 5 al 7 maggio ospiterà il venticinquesimo raduno nazionale dei carabinieri, con tanti eventi dalle sfilate ai concerti e al lancio dei paracadutisti. Ecco tutti gli appuntamenti in programma dal centro al lungomare.

A cura di Alessia Rabbai

Dal 5 al 7 maggio ad Ostia è in programma il venticinquesimo raduno nazionale dei carabinieri. Un fine settimana ricco di appuntamenti che spaziano dai concerti ai lanci dei paracadutisti, dalle filate a cavallo ed esibizioni cinofile alla messa celebrata dall’Ordinario militare dell’Arma. Tutti gli eventi in calendario si svolgeranno sia sul lungomare che in centro. Una ricorrenza importante in occasione della quale il Municipio X per questioni logistiche ha posticipato di qualche giorno l'apertura della stagione balneare. Ad essere attesi per il grande evento sono migliaia di visitatori, che affolleranno il litorale Sud della Capitale.

Il programma del raduno nazionale dei carabinieri