Radio trasmittenti e pistole, sgominata banda del buco hi-tech pronta a rapinare una banca

Usavano walkie-talkie e auto rubate per rapinare una banca: cinque arrestati a Roma, sequestrati arnesi da scasso e un’arma.

Foto da polizia

Una banda del buco "hi-tech". Così la polizia ha soprannominato il gruppo di cinque persone arrestate la scorsa notte mentre erano in procinto di colpire una banca di Roma. Le successive perquisizioni hanno rivelato come i ladri, tutti italiani di età compresa tra i 26 e i 53 anni e alcuni con precedenti per rapina, si coordinassero utilizzando walkie-talkie e seguendo una rigida divisione dei ruoli.

Sopralluoghi e appostamenti si erano ripetuti per giorni, ma i movimenti sospetti di due di loro hanno attirato l’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile. I due uomini erano già noti alle forze dell’ordine per una rapina messa a segno alcuni anni fa, sempre con la tecnica del ‘buco', ai danni di una banca nel quartiere Colli Aniene.

Il piano della banda "hi-tech"

Sono stati i poliziotti della sezione Antirapina a ricostruire il modus operandi del gruppo, che adottava anche tecniche di contro-pedinamento utilizzando auto rubate. Il protocollo operativo dei cinque, secondo quanto emerso dalle indagini, prevedeva che una vettura si posizionasse in un punto strategico per controllare l’edificio della banca, mentre una seconda, poco distante, si muoveva nei dintorni sostando a lungo e poi ripartendo improvvisamente. Quest’ultima aveva la funzione di vedetta mobile, incaricata di segnalare via radio un eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

Le comunicazioni avvenivano tramite walkie-talkie sintonizzati sulla stessa frequenza. In questo modo i pali potevano avvisare rapidamente gli uomini pronti a introdursi nella banca attraverso un ingresso secondario. Il foro avrebbe dovuto essere completato durante la notte, così da consentire l’irruzione all’alba, quando i rapinatori avrebbero già dovuto trovarsi all’interno dell’istituto al momento dell’apertura.

Banda del buco sgominata dalla polizia: cinque arresti

Una volta scoperto il piano, gli agenti della Squadra Mobile hanno circondato l’area con un perimetro più ampio rispetto a quello controllato dai rapinatori e, dopo aver chiuso ogni possibile via di fuga, sono intervenuti bloccando tutti i complici. Uno di loro è stato trovato in possesso di una pistola con caricatore e munizioni.

Successivamente sono scattate le perquisizioni delle auto e delle abitazioni degli arrestati. Gli investigatori hanno sequestrato il kit predisposto per il colpo, composto da ricetrasmittenti, arnesi da scasso, passamontagna e guanti in lattice. I cinque sono stati arrestati e condotti nel carcere di Rebibbia. L’arresto è stato convalidato e per tutti è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Sono gravemente indiziati, in concorso, dei reati di tentata rapina aggravata, detenzione e porto abusivi di arma comune da sparo e ricettazione.