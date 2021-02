Circa quindici ragazzi incappucciati e armati di mazze e bastoni sono arrivati al liceo Mamiani di Roma, dove era in corso un'occupazione da parte degli studenti. "Erano in circa dieci o quindici, c'erano ragazzi giovani di 25 o 30 anni, ma anche adulti. Avevano dei passamontagna, hanno aggredito fisicamente due dei nostri ragazzi. Hanno lanciato una bomba carta vicino ai ragazzi e hanno distrutto i nostri striscioni. Ci hanno minacciato e hanno inneggiato all'estrema destra. Quando abbiamo capito cosa stava succedendo, siamo scesi tutti quanti all'ingresso, eravamo circa cento all'interno della scuola, e siamo riusciti a cacciarli. Sulle mazze (come si vede nella foto) erano state attaccate cose appuntite come cacciaviti. Nessuno, fortunatamente, ha riportato ferite gravi", ha raccontato uno degli studenti ai microfoni di Fanpage.it.

Domani mattina è stato convocato un presidio di solidarietà davanti al Mamiani.

Il comunicato degli occupanti del Mamiani

Questo il comunicato diffuso dai ragazzi del liceo Mamiani: