Quindicenne trovato morto in casa dai genitori: aperta un’inchiesta, disposta l’autopsia

I genitori sono andati a svegliare il figlio 15enne, ma l’hanno trovato morto. La Procura indaga sui fatti di Santi Cosmo e Damiano e ha disposto l’autopsia.

Immagine di repertorio

Un ragazzo di quindici anni è stato trovato morto in un'abitazione nel Comune di Santi Cosma e Damiano in provincia di Frosinone. I drammatici fatti risalgono alla mattinata di ieri, mercoledì 11 settembre. A trovare il ragazzo senza vita sono stati i suoi genitori, che hanno subito chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sulla vicenda la Procura della Repubblica di Cassino ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia sulla salma del giovane. I risultati degli esmai autoptici serviranno a chiarire le cause esatte che hanno provocato il decesso.

Secondo quanto ricostruito finora il ragazzo la sera prima che venisse trovato morto si è sddormentato come sempre in camera sua. Era una serata come tante altre. Verso le ore 7 i genitori hanno aperto al porta della sua stanza, lo hanno chiamato per svegliarlo, ma lui non rispondeva. Suo padre e sua madre si sono accorti che qualcosa non andava perché il figlio non si alzava. Nell'abitazione è giunto il personale sanitario, ma purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche le forze dell'ordine, che hanno svolto gli accertamenti di rito, ascoltato i genitori del ragazzo e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Terminate le verifiche sul posto la salma è stata trasferita in obitorio ed è stato affidato l'incarico al medico legale, per svolgere l'autopsia. Sul corpo da quanto si apprende non si evidenziano segni di violenza che possano far pensare a un delitto. L'ipotesi è che il decesso sia attribuibile a cause naturali.

La notizia della scomparsa improvvisa e prematura del quindicenne si è diffusa rapidamente e la comunità si è stretta intorno alla famiglia per le condoglianze. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio, tra i quali quello dell'amministrazione comunale di Castelforte: "Eprimo il più profondo e sincero cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del giovane 15enne che ha sconvolto la vicina comunità di Santi Cosma e Damiano – è il messaggio del sindaco Angelo Felice Pompeo – In questo momento di incommensurabile dolore, il nostro pensiero e la nostra più sentita vicinanza vanno ai genitori, ai familiari e a tutti i cari del ragazzo, colpiti da una perdita che lascia un vuoto incolmabile. La nostra comunità, idealmente unita a quella di Santi Cosma e Damiano, si stringe in un abbraccio silenzioso e solidale. Non ci sono parole adeguate a lenire una sofferenza così grande, ma vogliamo che sappiate che il dolore che state vivendo è anche il nostro".