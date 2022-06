Quindicenne accoltellato da un coetaneo a Prati: rischia di morire Rischia di morire un ragazzo di 15 anni accoltellato ad un braccio stasera da un coetaneo in via Giulio Cesare a Roma.

A cura di Alessia Rabbai

Il luogo dell’accoltellamento

Un ragazzo di quindici anni rischia di morire ferito gravemente da un coetaneo nel quartiere Prati a Roma. La violenza è avvenuta nella serata di oggi, lunedì 13 giugno. L'adolescente è rimasto vittima di un accoltellamento e ha dovuto ricorrere a cure mediche. Date le sue condizioni di salute è stato necessario il trasporto urgente in ospedale. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 20 e il giovane si trovava in viale Giulio Cesare, all'altezza della stazione della metropolitana Lepanto. Per cause non note e ancora in corso d'accertamento da parte delle forze dell'ordine, il giovane è stato aggredito da un coetaneo, che lo ha colpito al braccio con una lama. Il ragazzo si è poi dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce, almeno per ora. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che lo ha soccorso e trasportato con codice rosso all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Stando a quanto riporta Il Messaggero rischia di morire. Di fondamentale importanza saranno le prossime ore durante le quali i medici attendono miglioramenti. Sulla vicenda lavorano le forze dell'ordine, che hanno raccolto gli elementi utili ad avviare le indagini e hanno ascoltato alcune persone. Dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire al responsabile. D'aiuto alle indagini sarebbero eventuali immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza che, qualora fossero presenti nella zona in cui è avvenuto l'accoltellamento o nelle vie limitrofe, potrebbero aiutare gli investigatori. Così come potrebbe rivelarsi utile il racconto del giovane, che verrà ascoltato quando si sveglierà e sarà nelle condizioni di poter parlare.