Quindicenne accoltellato all'addome a Testaccio, fermato un ragazzo di 17 anni Svolta nell'accoltellamento del quindicenne a Testaccio: i poliziotti hanno fermato e portato in comunità un 17enne per tentato omicidio aggravato, porto d'armi o oggetti atti ad offendere.

A cura di Alessia Rabbai

Un ragazzo di diciassette anni è stato fermato e portato in comunità per il ferimento del quindicenne in Piazza Flavio Biondo, in zona Testaccio a Roma domenica scorsa 2 febbraio. Il giovane di origine italo-egiziana e non ancora maggiorenne, è fortemente indiziato di aver accoltellato l'adolescente, mandandolo in ospedale in codice rosso. Gli agenti della Squadra Mobile della Polizia di Stato lo hanno individuato nel pomeriggio di ieri, martedì 4 febbraio. I poliziotti lo hanno raggiunto a casa e lo hanno portato in una comunità, come disposto dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma. I reati contestati sono tentato omicidio aggravato, porto d'armi o oggetti atti ad offendere.