Quattro cavalli Lipizzani sbranati dai lupi a Nord di Roma I puledri sono stati uccisi mercoledì mattina in pieno giorno all’interno di un allevamento statale del Crea, l’istituto di ricerca del ministero dell’Agricoltura.

A cura di Enrico Tata

Quattro cavalli di razza Lipizzana, pregiatissima, sono stati sbranati dai lupi a Montelibretti, a Nord di Roma. I puledri sono stati uccisi mercoledì mattina in pieno giorno all'interno di un allevamento statale del Crea, l'istituto di ricerca del ministero dell'Agricoltura. Almeno tre lupi li avrebbero assaliti: hanno ferito tutti e quattro gli animali, poi ne hanno sbranato uno, una femmina di due mesi di nome Rubina. Uno dei predatori è scappato, gli altri due sono stati allontanati dagli operatori dell'allevamento. Per i quattro animali, tuttavia, non c'è stato niente da fare.

Ma quanti sono i lupi in Italia? Stando alle stime dell'Ispra, sarebbero presenti circa tremila esemplari, circa mille sulle Alpi e duemila sull'Appennino. Da anni a Roma vive un branco di lupi nella riserva di Castel di Guido. "I recenti fatti di cronaca riguardanti gli avvistamenti sempre più frequenti di lupi a ridosso delle aziende agricole e addirittura dei centri cittadini sono una ulteriore dimostrazione della necessità di intervenire sul versante normativo per individuare modalità concertate che possano garantire un'efficace gestione controllata delle specie faunistiche invasive", ha sottolineato il presidente della Copagri Tommaso Battista.

I cavalli Lipizzani sono una razza dal pelo bianco-grigio, creata per la Corte degli Asburgo nel Cinquecento a Lipizza, città slovena. L'anno scorso questa razza è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. A Vienna la Scuola di equitazione spagnola, che si trova nel palazzo imperiale di Hofburg, ospita un allevamento di cavalli Lipizzani che si esibiscono regolarmente per il pubblico.