Quattro 20enni si perdono su una montagna innevata vicino Roma, salvati: erano molto infreddoliti

Erano molto infreddoliti, avevano fame e sete e volevano tornare a casa dai genitori. Brutta esperienza per quattro ragazzi di vent'anni, che si sono persi in un bosco in montagna tra la neve nel Comune di Camerata Nuova in provincia di Roma. È successo nella serata di oggi, venerdì 27 marzo. Un episodio che sarebbe potuto finire in tragedia, ma che, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco, si è concluso con il lieto fine. I giovani sono stati soccorsi e portati al sicuro.

I quattro ventenni dispersi tra la neve

Secondo quanto ricostruito finora i quattro ventenni si trovavano all'aperto e stavano facendo un'escursione in un bosco innevato in montagna, a circa 1400 metri. Improvvisamente hanno perso l'orientamento, mentre cercavano di raggiungere il rifugio di Pratosecco. Con il passare del tempo e l'arrivo del buio, è giunta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 e si è attivata la macchina operativa prevista per le persone disperse in montagna. Le informazioni erano chiare: si trattava di quattro giovani, ragazzi di vent'anni.

Hanno rischiato l'ipotermia

I vigili del fuoco impegnati nel salvataggio

La sala operativa del comando di Roma ha inviato la squadra 14/A di Subiaco con il nucleo Nucleo speleo-alpino-fluviale, le ricerche sono partite intorno alle ore 20. Dopo circa due ore, i soccorritori hanno individuato i ragazzi verso le ore 22 tramite un segnale SOS che sono riusciti ad inviare con il telefono satellitare. I famigliari, molto preoccupati per le basse temperature, hanno sperato che tutto andasse per il meglio e così è stato. Gli operatori hanno raggiunto i quattro giovani, li hanno presi in carico e portati in sicurezza. I ragazzi erano molto infreddoliti, le temperature erano scese e c'era la neve, hanno rischiato l'ipotermia. Così sono stati accompagnati dal personale sanitario per gli accertamenti necessari e dai carabinieri.