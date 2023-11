Quanto si paga per i rifiuti a Roma e nel Lazio: il costo della Tari supera la media nazionale Quaranta euro: questa è la somma che a Roma e nel Lazio si paga in più rispetto alla media nazionale per la tassa sui rifiuti. L’aumento più consistente rispetto allo scorso anno è a Latina.

A cura di Beatrice Tominic

A Roma e nel Lazio la Tari costa 40 euro in più rispetto alla media nazionale. Questo il dato emerso sulla tassa sui rifiuti secondo l'Osservatorio prezzi e tariffe» di Cittadinanzattiva, riportato dall'edizione romana de il Corriere della Sera.

La somma, però, non è neppure quella più alta registrata per il pagamento della Tari: il record di raggiunge in Puglia, dove si superano i 400 euro, in Sicilia e in Toscana, mentre l'Umbria si attesta simile al Lazio. Se parliamo di città, invece, lo scettro va a Catania con i suoi 594 euro, 90 dei quali arrivati soltanto con l'ultimo anno. Ma a quanto ammonta in Italia il costo medio della Tari e quanto costa ai cittadini delle province laziali?

La Tari nel Lazio: quanto costa la tassa sull'immondizia

Trecentoventi euro. Questo l'importo medio della tassa sui rifiuti secondo il benchmark nazionale. Che, nel Lazio, aumenta almeno di quaranta euro, fino a toccare i 359 euro di media. Il report di Cittadinanzattiva prende in considerazione la spesa media di ogni famiglia (prendendo un nucleo composto da tre persone e con una casa di proprietà di 100 metri quadrati come rifermento).

Valori stabili e aumenti: il caso di Latina

Il costo della tassa sui rifiuti, però, varia anche in base alla città di residenza. Se è vero che il Lazio non sempre eccelle in pulizia e decoro urbano, sicuramente spicca per il costo della Tari. A Roma la Tari è sui 378 euro, mentre a Viterbo di 319, i entrambi i casi stabile rispetto ai dati dello scorso anno. In aumento, invece, a Latina dove dai 351 euro del 2022 oggi si pagano 460 euro per un aumento del 31,2%. Lievemente in aumento anche a Rieti, da 311 a 355 euro (aumento del 7,7%).